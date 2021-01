Sergio Herman wil nieuw culinair paleis bouwen om in te wonen én koken

Het management van Herman bevestigt: ‘Sergio Herman Hospitality Group is inderdaad in overleg met de gemeente Sluis om te onderzoeken of er in de gemeente een locatie kan worden betrokken voor nieuwe initiatieven’. Navraag bij zijn woordvoerder leert dat het om de locatie Platteweg 2 bij Retranchement gaat. Over de verdere inhoud van het plan wil het management geen mededelingen doen. De gemeente Sluis, die het initiatief in principe heeft goedgekeurd, is namelijk nog in overleg met eventueel betrokkenen. Het bestemmingsplan licht al wél een tipje van de sluier op.