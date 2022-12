Shoarma is heerlijk, maar Jonneke ontdekte dat ons land honderden bijzondere restaurants rijk is

Koken & EtenDe Hollandse keuken staat bekend om zijn stamppotten, bitterballen en pannenkoeken. Tegelijkertijd vind je in elke stad en elk dorp wel een Chinees restaurant, shoarmazaak of Indiaas eettentje. Deze eetculturen samen vormen onze culinaire identiteit. Wil je ons land beter leren kennen, dan moet je gaan eten bij de beste adresjes, stelt foodblogger Jonneke de Zeeuw.

Culinair gezien is er volgens cultureel-culinair expert Jonneke de Zeeuw van platform Mooncake geen betere tijd om in Nederland te leven dan nu. Al jaren bezoekt ze bijzondere eetplekken, ontmoet ze kleine ondernemers en geeft ze hun culinaire specialisaties een podium.

In haar nieuwste boek, de eetgids All you can eat, neemt De Zeeuw ons mee op een ultieme foodtour door Nederland langs de 450 fijnste adresjes en internationale eetculturen in ons land.

Ben je alle 450 adressen zelf afgegaan?

,,Door de jaren heen heb ik door Mooncake al veel adresjes leren kennen. Maar een overgroot deel is ook nieuw. Aan het begin van het jaar wilde ik die allemaal gaan bezoeken, alleen toen kwam er weer een nieuwe lockdown waardoor de restaurants dicht gingen. Omdat het boek af moest, heb ik daarna in korte tijd alle adressen bezocht.”



,,Al mijn tijd ging op aan het land doorkruisen en eten. Ik was wekenlang hele dagen op pad. Ontzettend leuk natuurlijk, maar het was ook heel veel eten. Toen ik vier dagen achter elkaar had gereisd en dingen had geproefd, dacht ik bij het laatste adres: Waar moet ik het nog laten?”

Dus je kunt voorlopig geen pap meer zeggen?

,,Ik zal nooit genoeg krijgen van eten, gewoon omdat ik het zo leuk vind om nieuwe dingen te proberen. Dat is wat ik het liefst doe. Daar wil ik mijn lezers ook graag in meenemen. Het is goed om af en toe uit je culinaire comfortzone te stappen.”

Waarom?

,,Veel mensen denken bij eten in Nederland nog aan gerechten van zeventig jaar geleden. Maar inmiddels is ons land op culinair vlak ontploft. De 450 adresjes die ik bezocht heb, zijn samen goed voor 120 eetculturen. Dit is ons land. In mijn boek leer je meer over verschillende eetculturen en hoe het komt dat er bijvoorbeeld in Eindhoven het allerbeste Indiase restaurant zit of waarom we in het oosten van het land zo goed Libanees kunnen eten. Door over alle eetculturen te leren, gaan we ons meer thuis voelen bij elkaar en creëren we een gezamenlijke identiteit.”

Welk verhaal is je het meest bijgebleven?

,,Ik heb ontzettend veel mooie verhalen gehoord, zoals dat van de eigenaren van het Koreaanse restaurant Seoul Garden in Den Haag. Ze zijn als koppel - inmiddels 87 en 78 jaar oud - de zaak samen begonnen en runnen hem nog steeds. Ik sprak uit hoe bijzonder ik het vind dat ze nog steeds elke dag zelf in de bediening staan. De echtgenoot reageerde hierop met: ‘Why not?’ Dat zegt zoveel over de mentaliteit van deze mensen.”

,,Daarnaast zijn het echte pioniers. Nu kun je op veel plekken in Nederland Koreaans eten, maar toen ze startten was het nog een redelijk onbekende keuken. Dat hebben veel ondernemers uit het boek gemeen: niet iedereen leek zich in het begin te interesseren voor hun eten. De eigenaren zijn zo overtuigd van hoe lekker hun keuken is, dat ze het iedereen willen laten proeven. Daarom zijn ze altijd door blijven gaan. Inmiddels is het veel normaler geworden om internationaal te eten, daar profiteren dit soort ondernemers van.”

De smaak van de Nederlander heeft zich dus ook ontwikkeld.

,,Ja. We zijn allang niet meer het land met mensen die alleen maar van stamppotten houden. Dat is wel grappig, want ondernemers hebben vaak ook een bepaald idee van de smaak van ‘de Hollander’. Laatst was ik bij het Indiase restaurant in Eindhoven, toen stelden ze voor om het eten wat minder pittig voor me te maken. Toen ik het zonder te knipperen gewoon opat, was de eigenaar onder de indruk.”

,,Ondertussen blijft ons land ook niet stilstaan. Je ziet veel keukens door elkaar heen, zoals de Surinaams-Hindoestaanse keuken en de Surinaams-Javaanse. Terwijl deze in Suriname zelf meer apart van elkaar bestaan. Er zijn natuurlijk ook veel Chinees-Indische restaurants. Ondernemers passen zich daarnaast ook aan aan wat wij willen eten. Zo zijn er veel restaurants die meer vegetarische opties zijn gaan aanbieden.”

Wat zijn de nieuwste invloeden in het Nederlands culinaire landschap?

,,Inmiddels wonen er best veel mensen uit Syrië in Nederland. Hierdoor vind je door het hele land echt hele goede shoarma. Voor veel Nederlanders is het voedsel dat je na het stappen eet, maar de Syrische variant is veel meer dan dat. De Syriërs gebruiken negentien verschillende specerijen, laten het vlees een hele dag marineren. Daarna wordt het langzaam in vuur gegaard. Als je geluk hebt, wordt het brood ook nog vers gemaakt en helemaal gevuld met het sappigste vlees.”

,,Ik heb in Zwolle ook een fantastische plek gevonden waar je Haraq Osba’o kunt krijgen, een Syrisch stoofgerecht met linzen uit Damascus. Nergens anders in Nederland kun je dat eten. Laatst zat ik in een taxi met een chauffeur die uit Syrië komt en hij vond het geweldig dat ik dit gerecht kende. Het creëerde direct een band. Dat is ook het mooie aan eten: het brengt mensen dichterbij elkaar.”

Uit eten met kinderen? Ouders van Nu legt uit hoe je het leuk houdt aan tafel. ‘Check op de website van het restaurant of bel even of kinderen welkom zijn, of ze een kindermenu hebben en kinderstoelen.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.