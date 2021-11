Sintbox met zelfgemaakt snoepgoed van praktijkschoolleerlingen is een grote hit

Wat Eten We Vandaag: Shakshuka met chipolata­worst­jes

Het nadeel van koken? De vaat. Alle potten en pannen nemen namelijk al snel je aanrecht over. Een gerecht waarbij je vaat tot een minimum beperkt wordt is deze heerlijke shakshuka; een eenpansgerecht met eieren in een lichtpittige tomatensaus. Voor een hartige touch voegen wij ook nog wat chipolataworstjes toe.

23 november