Soepoorlog: Rusland of Oekraïne ruziën om de rechten van beroemde bietensoep

De strijd duurt al anderhalf jaar en moet ten einde komen, stelt een chef-kok. De 33-jarige Oekraïense chef Yevhen Klopotenko vindt het tijd voor actie. ,,Rusland verandert de feiten door te zeggen dat het hun gerecht is, maar dat is niet waar”, zei hij tegen de Washington Post .

Unesco werelderfgoedlijst

Volgens Klopotenko denkt iedereen, behalve de Oekraïners, dat de soep uit Rusland komt. De chef wil daar nu verandering in brengen door de Oekraïense borsjt voor eens en voor altijd te vereeuwigen op de Unesco werelderfgoedlijst voor immateriële goederen; de lijst waarop kenmerkende tradities, rituelen en vaardigheden van een land worden genoteerd. In Nederland staat bijvoorbeeld het beroep molenaar op deze lijst.

Culinair historicus Lizet Kruyff vindt het getouwtrek om de ware oorsprong van de soep een boeiende discussie. Wie de traditionele soep op zijn of haar naam mag zetten, vindt ze lastig. ,,De oost-Europese landsgrenzen zijn in de loop der eeuwen nogal verschoven; misschien is borsjt wel Pools, Litouws of Pruisisch (voormalig koninkrijk dat nu in Duitsland ligt, red.) daar zijn ook borsjt-varianten bekend.”