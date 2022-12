Sperziebonen koken: met deze tip bespaar je (een beetje) tijd

Sperziebonen staan bekend als groenten, maar ze behoren officieel tot de peulvruchten. Ze zijn vers beschikbaar in de zomer en de herfst. In de andere seizoenen kun je ze uit de diepvries of blik eten, meldt het Voedingscentrum op de site. De lange bonen bevatten vezels, vitaminen en mineralen.

Andere benamingen voor sperziebonen zijn slabonen of prinsessenbonen. Andere peulvruchten die we groente noemen zijn sugarsnaps, peultjes, snijbonen, doperwten en tuinbonen.

Hoe lang blijven sperziebonen houdbaar?

Als je sperziebonen koopt in de supermarkt, dan kun je ze drie tot vijf dagen goedhouden in de koelkast. Als je ze te koud bewaard kunnen ze bruine plekken krijgen. Je kunt ze niet rauw eten. Net als in andere peulvruchten bevatten sperziebonen de gifstof lectine. Deze natuurlijke stof breek je af door de bonen te verhitten.

,,Veel groenten kun je rauw eten", legt Maryam Ismaili Shekoh, culinair expert van het Voedingscentrum uit. ,,Maar bonen dus niet. En goed om te weten: groenten in blik of diepvries hebben dezelfde voedingswaarde als verse bonen. Kijk wel of in een pot bonen geen suiker en zout is toegevoegd, want die staan niet in de Schijf van Vijf.” Diepvriesbonen staat wel in de Schijf van Vijf, aldus Ismaili Shekoh.

Quote Als je erin kunt prikken, zijn ze gaar Maryam Ismaili Shekoh, specialist voeding en recepten Voedingscentrum

Sperziebonen koken

Het koken van sperziebonen is een peulenschil. Ismaili Shekoh doet het zo:



- Snijd de puntjes van de sperziebonen af. ,,Je hoeft sperziebonen maar aan een kant af te snijden. Dat is de kant waar de boon aan de steel van de plant vast zat. De kant waar het puntje zit dus niet. Veel mensen snijden beide kanten eraf, maar dat hoeft niet.” Dat scheelt weer tijd.

- Was de bonen af onder het water. Doe ze in de pan.

- Voeg een laagje water toe. Doe de deksel op de pan.

- Zet de warmtebron aan. ,,Zodra het water kookt, kun je de temperatuur lager zetten.” Dat scheelt energie.

- Controleer na ongeveer 15 minuten of de bonen gaar zijn. ,,Als je erin kunt prikken, zijn ze gaar.” Laat ze anders nog een paar minuten doorkoken. ,,Het hangt er een beetje vanaf hoe je ze wilt: zacht of wat knapperiger. Maar kook ze niet te lang. Als je groenten te lang kookt gaan verlies ja aan smaak en gaan er voedingsstoffen verloren.”

Koken is een makkelijke manier om sperziebonen te bereiden, maar niet de enige. ,,Je kunt ze ook wokken of stomen. Ik vind sperziebonen lekker met een hummusdip.”

Als tip voor restjes geeft de culinair expert aan dat je die twee dagen bewaren in de koelkast kunt bewaren. ,,In de vriezer blijven ze drie maanden goed.”

