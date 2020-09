Sperziebonen: zo kun je ze het beste invriezen

Met hun knapperige, licht zoete smaak behoort de sperzieboon tot de familie van de peulvruchten, waar ook de sugarsnaps, peultjes, snijbonen, doperwten en tuinbonen bij horen.



Naast de bekende groene sperzieboon, is er ook een gele variant, kennen we de dunne haricots verts en heb je de kousenband, een lange sperzieboon die vooral wordt gebruikt in de Surinaamse keuken.

De groene sperzieboon is in Nederland meestal goed verkrijgbaar in de lente, zomer en herfst. Hoewel ze het gehele jaar door in de supermarkt liggen (vers meestal en in blik altijd), kan het, met het oog op milieu, fijn zijn om een voorraadje in de vriezer te hebben liggen. Buiten het seizoen komen de bonen uit Spanje, Marokko, Egypte of Kenia en ligt de milieubelasting een stuk hoger.

Twee manieren

Wat is de beste manier om een sperzieboon in te vriezen? ,,Eigenlijk kun je het op twee manieren doen”, zegt Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum. ,,Je kunt de sperziebonen natuurlijk rauw bewaren, zonder ze vooraf te koken, maar dan gaat de textuur wel achteruit tijdens het invriezen. Hou er rekening mee dat ze dan maar enkele weken goed blijven in de vriezer.”

Quote In verse groenten zitten enzymen (een soort eiwitten - red.) die de groente versneld kunnen laten bederven Wieke van der Vossen, Expert voedselveiligheid Het Voedingscentrum ,,Maar je kunt ze ook een à twee minuutjes koken voordat je ze invriest”, zegt Van der Vossen. Deze techniek wordt ook wel blancheren genoemd. ,,Na het koken spoel je de sperziebonen direct af met koud water en laat je de bonen nog even afdruipen in een vergiet, waarna je ze het beste in een luchtdichte diepvrieszak of goed afgesloten bakje kunt stoppen.” Zo simpel is het, meent Van der Vossen. Door te blancheren wordt het bederf uitgesteld en kun je sperziebonen tot vaak wel een jaar bewaren in de vriezer.

Waarom je de bonen met blancheren langer kunt bewaren, heeft volgens Van der Vossen te maken met het stoppen van het bederfproces. ,,In verse groenten zitten enzymen (een soort eiwitten - red.) die de groente versneld kunnen laten bederven. Ook als je de sperziebonen ongekookt in de vriezer legt, blijven de enzymen in de ongekookte groente zitten.”

Volledig scherm Goeievraag © Goeievraag.nl Door die enzymen kan het gebeuren dat de bevroren sperzieboon wat slap wordt als je ze uit de vriezer haalt om te koken, legt ze uit. ,,Daarom kan het verstandig zijn om de sperziebonen te blancheren. Zo gaan die enzymen kapot en zullen ze minder slap worden.”

Kapotte celwand

Maar hoe zit het dan met koken? ,,Als je de sperzieboon langer kookt, wordt de celwand kapotgemaakt”, zegt Van der Vossen. ,,De verteerbaarheid van de boon en de opneembaarheid van de voedingsstoffen worden hierdoor verbeterd, maar bacteriën kunnen wel gemakkelijker binnendringen waardoor de groente gevoeliger wordt voor bederf.” Gekookte sperziebonen, bijvoorbeeld als kliekje, kun je vaak nog zo’n drie maanden bewaren in de vriezer. Koel de gekookte sperziebonen wel snel af voordat je het invriest, zodat bacteriën geen kans krijgen om uit te groeien.

Welke methode je voor het invriezen van je sperziebonen ook kiest, het is volgens de voedselveiligheidsexpert altijd goed om erbij stil te staan dat bij ingevroren groenten naar verloop van tijd enig smaakverlies kan optreden. ,,Het is een van de bij-effecten van ingevroren groente. Hoe langer je ze in de vriezer laat liggen, hoe meer smaakverlies er kan zijn.”

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met Goeievraag.nl. Deze vraag komt oorspronkelijk van GoeieVraag.nl, het vraag en antwoordplatform van Nederland.

Op zoek naar een recept met sperziebonen in de hoofdrol? Bekijk dan de video hieronder.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.