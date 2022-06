Stad krijgt concurrentie van dorp: 'Het is net de Harbour Club, maar dan in Alblasserdam'

Koken & EtenIneens was het overal druk in de stad. Elke kroeg zit vol, je kan niet meer reserveren in je favoriete restaurant en je staat weer ouderwets in de file op weg naar het centrum. Maar waarom zou je de stad ingaan als je ook gewoon in de buurt gezellig kan borrelen of goed kan dineren, redeneert foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer. ‘De goede horeca uit de stad neemt steeds meer de wijk naar de regio.’

Kom je uit Rotterdam en ken je alle nieuwe zaken? Le Barrage ook? Schitterende zaak met groot terras, ronde zitjes, glazen hangen boven de bar, ballonnen aan je tafel als je jarig bent, top-sushi, stralende cocktails en stevige rosés en Chardonnays op de drankenkaart.



Als je door je oogharen kijkt, lijkt het net 1NUL8 in Rotterdam of de Harbour Club in Amsterdam. Maar Le Barrage vind je niet in het centrum van een grote stad, maar aan de Alblas, in Alblasserdam, 20 kilometer buiten de dichtstbijzijnde metropool.

De tijd dat je naar de stad moest om in goede horeca plaats te nemen ligt ruim achter ons. De vier grote steden in de Randstad waren altijd een magneet voor inwoners uit de omliggende plaatsen als er geshopt, geborreld of gedineerd moest worden. Dat hoeft niet al even niet meer.



Of zoals Letty Wuyts van restaurant-wijnbar Ferro in Berkel en Rodenrijs het uitdrukt in Entree Magazine: ,,Het viel me op dat er in dit dorp geen moderne horecazaak was. Veel inwoners komen uit Rotterdam, Delft en Den Haag en hebben een stadse uitgaansmentaliteit. Een hippe zaak met mooie gerechten en goede wijnen, daar ontbrak het aan.”

Naast de toeristische plaatsen met veel strand, hebben de grote steden de hoogste horecadichtheid, bleek uit eerder onderzoek van deze krant. Zo hadden Den Haag, Utrecht en Rotterdam in 2020 alle drie ongeveer 5 zaken per 1000 inwoners. Maar omliggende buurgemeenten (Rijswijk, De Bilt en Ridderkerk) scoren niet verder 2 zaken per 1000 ingezetenen. In de centra van de grote steden is deze dichtheid nog veel hoger, vandaar de uitdrukking ‘we gaan naar de stad’, ook al woon je in een stad.

Drie redenen waardoor betere horeca in de regio bloeit

Er zijn drie belangrijke oorzaken aan te wijzen dat er naast de pizzeria, snackbar en Chinees, steeds betere horeca in de ‘regio’ te vinden is. Ten eerste, de buitensteden groeien flink in aantal en in besteedbaar inkomen (vaak met mensen die eerder in de grote stad woonden, zoals Letty hierboven al schetste).



Ten tweede, we gaan met zijn alleen steeds vaker uit eten en drinken, zo blijkt onder meer uit onderzoek van de Rabobank. Daar heeft de pandemie zelfs geen verandering in kunnen brengen, getuige de volle restaurants en bars.



Een derde, minder opvallende, reden is de intrede van de BOB. Autorijden met een borrel op is steeds minder vanzelfsprekend (gelukkig), dus het is fijn als je na een avondjes pimpelen gewoon naar huis kan wandelen of maar kort de taxi in moet.

Het verhaal gaat verder onder de instagrampost.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door restaurant bois (@restaurant_bois) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Havermelk-cappuccino én voor de deur parkeren

Melissa Bos (Lunch by Lis, in Veldhoven) zegt hierover: ,,De hippe uitstraling, het eitje Benedict met een goed glas wijn of een havermelk-cappuccino, gewoon in een dorp waar het huiselijk voelt en je gratis voor de deur kunt parkeren. Bij ons kunnen de kids gewoon rondkruipen door de zaak of zelf een koffietje komen zetten. En dat om de hoek.”

Quote In de stad is het toch wat gehaaster. Net daarbuiten zien we onze gasten meer tot rust komen. Wij hebben het voordeel dat we ook prachtige suites hebben Joey de Kruijf van Central Park in Voorburg De ‘stadse’ zaken die oppoppen in de regio zijn niet een op een te vergelijken met hun tegenhangers in de grote stad. Ze zijn vaak gericht op een breder publiek, hebben ruime openingstijden en, zoals Melissa aangeeft, zijn ze gericht op gezinnen met kinderen. Wat ook opviel: het zijn vaak een mooie mixen van succesformules uit de stad. Die mooie groene tegeltjes uit de ene zaak en die loshangende lampjes uit de andere en natuurlijk die succesvolle vrijdagborrel uit de derde zaak.



Deze mix geldt ook voor de menukaart, die gemiddeld minder gewaagd is dan de binnenstedelijke variant. Dus meer klassieke gerechten zoals Caesar Salad, sushi of carpaccio of een urban hardloper zoals een pokébowl of smashed avocado op toast.

Soms kiest een ondernemer ook bewust om net buiten de stad te gaan zitten zoals Joey de Kruijf van Central Park in Voorburg. ,,In de stad is het toch wat gehaaster. Net daarbuiten zien we onze gasten meer tot rust komen. Wij hebben het voordeel dat we ook prachtige suites hebben. Op termijn gaan we ook wellness aanbieden, zodat onze gasten eigenlijk de buitenplaats niet meer af hoeven voor optimale ontspanning.”

Hoef je dan nooit meer naar de stad? Natuurlijk wel, nergens is het aanbod zo breed, kan je zo de niche induiken, zijn er zulke bijzondere barretjes of eet je zo’n origineel gerecht als midden in de metropool. Maar voor een gezellige borrel, een gezonde hap of een smakelijk ontbijtje met barista koffie, hoef je de auto of het OV niet meer in.

Fijne horeca, net buiten Amsterdam, Rotterdam of Utrecht

Enkele tips van de Buik:

Rondom Rotterdam – Ferro (Berkel en Rodenrijs), Le Barrage (Alblasserdam) en Abel (Rhoon)

Gijsbregt is oprichter van de Buik en food trendwatcher. Deze rubriek is een samenwerking tussen debuik.nl en AD.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.