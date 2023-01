Stephanie (22) liet 250.000 suikervrije cocktails in blik aanrukken: ‘Doel is om marktleider te worden’

Niet de bedoeling: klanten Franse McDonald's zien herbruik­baar servies­goed als collector’s item

Franse vestigingen van McDonald's en Burger King worden bestolen van hun herbruikbare serviesgoed. De rode patatbakjes met ingegraveerde M of roze limonadebekers met het logo van de concurrent zijn ware collector’s items, melden lokale media. Ze belanden niet in de afwasmachines van de fastfoodketens, maar in de tassen van klanten.

