Ster(ren) in zicht voor Achterhoekse Orangerie De Pol

Koken & eten Waarom je ongezonder eet als je gestrest bent

16:00 Je maag krimpt in elkaar of je moet naar het toilet. Je krijgt geen hap door je keel of je hebt net buitengewoon veel zin in chocolade of een friet. Welk effect stress op je spijsverteringsstelsel en je voedingsgewoonte heeft, is heel persoonlijk.