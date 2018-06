Ster(ren) in zicht voor Orangerie De Pol

Koken & eten Deze soorten kaaskorst kun je gewoon opeten

9 juni Kaas en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We worden niet voor niets kaaskoppen genoemd. Toch kunnen we meer uit onze kazen halen, want ondanks dat de korst vaak overblijft, is de korst van sommige kazen prima te eten. Maar welke kunnen we wel en niet opeten?