Sterrenchef Sergio Herman weg bij The Jane, maar rustiger aandoen? ‘Hij stopt nooit’

Het houdt maar niet op voor Sergio Herman (51): nog maar net is hij uit het Antwerpse sterrenrestaurant The Jane gestapt of daar volgt de opening van een nieuw Frites Atelier in Roosendaal en vanaf 1 juli een tijdelijk mosselrestaurant in Zeebrugge. En dan zouden we bijna vergeten dat er net een nieuw kookboek in de rekken ligt.