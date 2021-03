Sterrenchefs over schadelijk rapport: ‘Schandalig dat horeca in kwaad daglicht staat’

Met het uitreiken van de sterren van Michelin staan restaurants even in de belangstelling. De hele horecabranche heeft het dit jaar extreem zwaar te verduren gehad. Al voor het uitbreken van het coronavirus in Nederland, waren er met 180.000 openstaande vacatures flinke personeelstekorten. De sector werd hard geraakt door de virusuitbraak, waardoor het aantal openstaande vacatures met bijna 11 procent daalde tot 59.000 in 2020 en 2021, volgens prognoses van het UWV.

Toch is dit dalende aantal volgens Amsterdamse sterrenchefs Sidney Schutte en Onno Kokmeijer geen reden om achterover te leunen. Het UWV bracht afgelopen februari een rapport uit waarin het enkele beroepen binnen de horecasector aanmerkte als ‘minst kansrijk’. De chefs vrezen nu dat door deze ‘ontmoediging’ personeelstekorten nog meer omhoog zullen schieten wanneer de horeca weer open mag, en het daarnaast aanstormend horecatalent afschrikt.

Sidney Schutte, hoofdchef van sterrenrestaurant Spectrum (Waldorf Astoria Amsterdam, dat zijn twee sterren behield), is van mening dat de horecasector mede door het UWV-rapport in een kwaad daglicht wordt gezet. ,,Ik vind het schandalig dat het UWV een ontmoedigingsbeleid houdt ten opzichte van de horeca. Net of wij als sector hier iets aan kunnen doen. Wanneer was de laatste pandemie, honderd jaar geleden?”

Verkeerd signaal

Onno Kokmeijer, hoofdchef bij sterrenrestaurant Ciel Bleu (Hotel Okura, dat eveneens opnieuw twee sterren krijgt van Michelin) voegt daaraan toe dat aandacht voor personeelstekorten in de horeca altijd nodig is geweest, ook voor het uitbreken van de pandemie. ,,Er is een zwaar personeelstekort en we zijn ontzettend bang dat er een nog groter tekort komt in onze branche, omdat er nu misschien een verkeerd signaal afgegeven wordt naar buiten toe over onze wereld.”

Quote Werkgevers staan juist te springen om een goede kok Freek Kalkhoven Kokmeijer is naast chef ook verbonden aan de koksopleiding aan ROC Amsterdam en stelt dat na twee jaar 50 procent van de studenten stopt. ,,Daar schrik je van, die aantallen zijn enorm. Ik vind het belangrijk dat je in de horeca, in de breedste zin van het woord, overal in Nederland moet kunnen genieten van een goede maaltijd en dat wij als sterrenchefs een signaal moeten afgeven aan de nieuwe generatie. Het horecavak is prachtig, er zijn enorm veel kansen en we willen aangeven hoe breed het horecavak eigenlijk is, het gaat natuurlijk niet alleen om aanstormende koks, maar ook om de horeca in de hele breedte.”

Volledig scherm Sidney Schutte. © Foto Sidney Schutte Volgens Freek Kalkhoven, arbeidsmarktadviseur bij het UWV en tevens auteur van het rapport, ligt de ontmoediging om in de horeca te werken iets genuanceerder. In een telefonisch interview vertelt hij: ,,In het rapport werd de horeca weliswaar als sector aangemerkt, maar dat houdt niet in dat we hiermee alle beroepen die binnen deze sector vallen aanmerken als minst kansrijk. Zo geldt het bijvoorbeeld specifiek niet voor koks. Werkgevers staan juist te springen om een goede kok.”

Kalkhoven benadrukt tot slot dat het UWV jongeren zeker niet wil ontmoedigen om te kiezen voor een horecaopleiding. ,,De situatie kan binnen een paar jaar na het afronden van de opleiding weer heel anders zijn. Het blijft weliswaar lastig inschatten, ik heb helaas geen glazen bol, maar het is zeker niet onverstandig om te kiezen voor een horecaopleiding. Ik denk dat er veel vraag is naar mensen in de horeca wanneer die weer van het slot mag. Een goed opgeleide kok is bijvoorbeeld erg schaars, door corona is dat beeld niet veranderd, behalve dat de restaurants nu dicht zijn.”

