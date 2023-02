Sterrenzaken met zusjes die minder chic zijn: 'Veel gasten hebben het budget niet meer’

Efteling-inrichting is best geinig, maar maakt de fouten in de keuken van deze Italiaan niet goed

Voor een vast bedrag zoveel Italiaans eten als je wilt. Voor de inrichting bij Trattoria Toscana in Lievelde is een compleet pretparkthema uitgewerkt, maar dat zegt nog niets over de keukentalenten.

3 februari