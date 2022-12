Stress omdat jij ook kookt met kerst? Maak eens kleine hapjes en delegéér, zeggen de kenners

Een op de vijf Nederlanders ervaart voorafgaand aan kerstavond stress, bleek uit een enquête uit 2019. We verwachten soms té veel van onszelf , en daar gaat het mis volgens Pauline Weuring, eigenaar van foodplatform Uit Paulines Keuken.

Tips voor een stressvrij kerstdiner

1. Maak hetgeen je kent

,,We willen graag iets spectaculairs met kerst op tafel zetten, en kiezen daarom voor gerechten die we nog nooit eerder gemaakt hebben. Niet doen.’’ Zelf vergiste Pauline zich ooit vreselijk in de bereiding van een kalkoen. ,,Die had veel meer tijd nodig, dan ik vooraf had ingeschat. Dus we aten die avond vrij laat.’’



Maak een gerecht waar jij je ontspannen bij voelt’’, is ook Jadis Schreuder, auteur en TV-chef bij 24 Kitchen haar advies. ,,Daar zit je eigen jeu en liefde in. Allesbepalend voor een gerecht is de balans. Je wilt verrast worden door structuren en smaken die goed bij elkaar passen. Waarbij het zuurtje – citroen is mijn favoriete ingrediënt – essentieel is.’’

2. Kies voor groen

De gigantische kalkoen of rollade kan ons nerveus maken, maar is zeker geen vereiste voor een geslaagd diner. Sterker nog: met kerst 2022 draait het niet om een lap vlees, maar kleine hapjes en voor ieder wat wils. Veel groenten, afgewisseld door vis en vlees. Soms verwerkt in bladerdeeg, is trendwatcher Anneke Ammerlaan haar voorspelling.



,,Kies voor groen in de hoofdrol’’, is ook chef Schreuders advies. ,,In groenten zitten suikers die karamelliseren zodra je ze verhit. Het zoete aspect valt heerlijk te combineren met de zilte smaak van bijvoorbeeld ansjovis. Niet te duur en duurzaam koken allemaal trends van het moment.’’ En als je voor vlees of vis gaat, koop dan goede ingrediënten, wil Weuring meegeven. ,,Een stoofpot wordt pas echt lekker als je goed vlees gebruikt.’’

Quote Kies voor leuke hapjes die je met elkaar kunt delen én laat iedereen iets meebrengen Pauline Weuring, eigenaar van foodplatform Uit Paulines Keuken

3. Zorg voor een goede voorbereiding

Weinig stress valt of staat bij een goede voorbereiding, weet Weuring uit ervaring. ,,Zorg dat je weet hoeveel gerechten er tegelijkertijd in je oven passen. Kies het liefst voor een mix van koude en warme gerechten, want als je tegelijkertijd kip, aardappeltjes en groenten in de oven moet klaarmaken, heb je een probleem.’’ De opmaak van het gerecht is nog zo’n aspect waar je vooraf over na kunt denken, tipt Schreuder.



,,Vraag jezelf af: hoe ziet mijn gerecht eruit? Kies mooie borden uit. Persoonlijk zou ik gaan voor witte, aardse tinten, want dan gaat alle aandacht naar het gerecht. Bij de Kringloopwinkel vind je regelmatig authentieke witte exemplaren met een gouden randje of tekening erin. Zet tot slot verse kruiden op tafel. Heel belangrijk. Rozemarijn, olijfolie, verse citroen rasp en krullen doen het heel goed. Qua sfeer, maar ook de afwerking van je gerecht.’’

4. Kies voor kleine hapjes

Waarom zou je bovendien alles zelf doen? vraagt Weuring zich af. Zij is groot voorstander van een kerstbuffet of shared dining-concept. ,,Dat is hartstikke leuk. Kies voor leuke hapjes die je met elkaar kunt delen én laat iedereen iets meebrengen. Zo hoef je niet alles alleen te doen, en dat scheelt je een hoop stress.’’



Ook Schreuder is fan. ,,Een grote antipasti-tafel met hapjes; zoals je in Italië veel ziet.’’ De grote tafel gevuld met kleine gerechten is wat we veel gaan terugzien deze kerst, voorspelt Jocye Bierman, foodtrendwatcher bij Albert Heijn. Omdat er dan voor iedereen iets bij zit.

5. Delegeer: wie doet wat?

Dan rest de vraag: wie doet wat? Qua hapjes inspiratie genoeg, denkt Weuring. ,,Wij introduceerden dit jaar speciaal voor de kerst een hapjesparade. Twee van mijn favorieten zijn de zalmbonbons en de bladerdeegkrans. Schreuder maakte een Siciliaanse nieuwjaarspizza en melanzane.



