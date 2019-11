Stress rond het kerstmenu? THC-saus krijgt iedereen in feeststemming

Hoewel het verleidelijk is om ruimschoots saus over de rollade van die dilettanterige oom of onuitstaanbare tante te gieten, waarschuwt de producent van het goedje wel om eerst toestemming te vragen. ,,Wees geen eikel en serveer het alleen als iemand precies weet wat hij voorgezet krijgt.’’



De effecten van de saus zijn vrijwel direct merkbaar, claimt Kiva. Anders dan bij hun reguliere producten, waarvan de THC eerst door de lever moet worden opgenomen, zorgt een micropoeder in de saus ervoor dat je ‘achterover kunt leunen en de feestsfeer over je heen kunt laten komen’.



Stoned zullen de aan elkaar gewaagde familieleden er niet van worden, aldus Kiva, maar de sfeer stijgt tot ‘een prettige hoogte’. Voor wie niet van saus houdt of de feestelijkheden gewoon zo lang mogelijk wil rekken, komt de Amerikaanse smaakmaker binnenkort ook met snelwerkend cacaopoeder. ‘Een hogere chocolade ervaring’. Lekker chill!