Strijd tegen lege schappen: supermarkten mogen 's nachts bevoorraden

Ook Ton van Veen, financieel topman van supermarktconcern Jumbo, vindt het van essentieel belang dat de schappen in de winkels continu kunnen worden bijgevuld. ,,De vraag is in deze tijd gemiddeld twee keer zo groot dan normaal. Sinds een week wordt er gehamsterd . Maar de goederenstroom stokt doordat de vrachtwagens in de nachtelijke uren niet mogen lossen bij de supermarkten.’’

File

,,Ik zag het vandaag weer in ons distributiecentrum in Woerden. In de hal staat een file aan rolcontainers, tjokvol levensmiddelen. Die spullen moeten de vrachtwagens in, maar die kunnen vanwege wettelijke regels ‘s nachts niet rijden, laden en lossen. Dat is nu een grote bottleneck in het logistieke systeem, want op een gegeven moment is er in de hal geen plaats meer voor nog meer containers en kun je niks meer doen. De doorstroming stokt. Terwijl onze supermarkten al sinds vorige week donderdag een veel hogere vraag naar producten hebben. Dat maakt het knap lastig om elke winkel goed te blijven voorzien’’, aldus Van Veen.