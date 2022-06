Supermarkten bieden steeds meer gezondere alternatieven voor diepvriespizza

Koken & WetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: kant-en-klaarmaaltijden zijn vaak niet zo gezond als fabrikanten beweren. Hoe vijf pioniers jou helpen te kiezen voor een gezondere snelle hap.

,,Wat wij eten is niet normaal”, zegt Jan Buining. Met zijn bedrijf TastyBasics maakt hij gezondere crackers, muesli, repen, brood en pasta. Volgens de ondernemer bevatten veel producten in de supermarkt ingrediënten die ‘een rondje door de fabriek’ hebben gemaakt. Daarbij zijn essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, mineralen en vitaminen eruit gehaald. Wat overblijft zijn geconcentreerde koolhydraten.

Consumentenorganisatie Foodwatch berekende al eens dat 70 procent van de producten in de supermarkt bewerkt is. Ook bevatten deze producten weinig groente. In plaats van de 250 gram groente die het Voedingscentrum dagelijks adviseert, eet de gemiddelde Nederlander slechts 130 gram groente. Dat zijn twee tomaten. Vooral kant-en-klaarmaaltijden zijn ongezond, met als dieptepunt die uit het vriesschap.

Goede voornemens



Natuurlijk kun je niet altijd zelf koken, zegt Bernadette Kooijman van No Fairytales, maker van onder andere diepvriesburrito’s. ,,Maar dan hoeft het toch niet meteen een ongezonde diepvriespizza te zijn?” Nederlanders willen gezonder eten, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Maar wat als je na een dag hard werken vermoeid naar de supermarkt gaat en de snelle happen daar ook nog eens voor zachte prijsjes naar je lonken? Levensmiddelentechnoloog Kooijman: ,,Dan zijn die goede voornemens vaak opeens ver weg.”

Quote Veel producten pretende­ren gezond te zijn, maar klopt dat altijd? De waarheid staat achterop de verpakking Harro Schwencke, Upfront

Veel producten in de supermarkt hebben een misleidende verpakking, zegt Harro Schwencke van Upfront, dat voeding online verkoopt. ,,Veel producten pretenderen gezond te zijn, maar klopt dat altijd? De waarheid staat achterop de verpakking.” Bij Upfront staan de ingrediënten en voedingswaardetabel voorop en mooie plaatjes zijn verdwenen. ,,Door de harde feiten te delen over onze producten, kunnen consumenten betere keuzes maken.”

‘Gezonde’ diepvriespizza

De massa shopt niet online en gaat naar de supermarkt. Om consumenten daar te helpen, zijn steeds meer producten voorzien van een Nutri-Score. Een A van het voedselkeuzelogo betekent de gezondste keuze, de E de ongezondste. Maar omdat producten binnen een productgroep worden vergeleken, kan het gebeuren dat een diepvriespizza en zoete ontbijtgranen score A krijgen.

Een optie is het spel zo spelen dat het systeem wél werkt. Dat betekent: binnen een productgroep een gezondere variant introduceren. Die gezondere variant krijgt dan score A, waardoor minder gezonde producten een lagere score krijgen.

Groentetortilla

Zo introduceerde No Fairytales een burrito; een groentetortilla gevuld met groenten. Kooijman: ,,De groente worden na het snijden in een speciale vriezer in een paar tellen ingevroren. Daardoor worden de celwanden van de groenten minder aangetast en blijven vitamines en mineralen optimaal behouden.”

No Fairytales richt zich op het vriesschap omdat dat in de supermarkt de plek is waar veel ongezonde voeding ligt. Invriezen heeft de toekomst, zegt Joost Esser van Plant B, dat hoogwaardige en plantaardige kant-en-klaarmaaltijden maakt. ,,We zijn er voor wereldverbeteraars met een drukke agenda. Steeds meer consumenten leggen het verband tussen gemak en bewust eten.”

500 kilo afval

De verandering van eetgewoontes die ondernemer Buining van TastyBasics ziet, gaat verder dan wát we eten. Ook op de duurzaamheid is wel wat aan te merken: per persoon produceren we bijna 500 kilo afval per jaar, dat is ruim een kilo per dag. Pieter Pot bezorgt daarom boodschappen thuis in glazen statiegeldpotten en introduceerde onlangs de hervulbare wijnfles. ,,Deze fles stoot 36 procent minder CO 2 uit dan een reguliere wijnfles”, zegt oprichter Jouri Schoemaker.

Buining won de Jaarprijs Goede Voeding 2020. Maar zijn missie gaat verder: de voedingsindustrie veranderen. De gevestigde orde zit volgens Kooijman niet stil en komt ook met gezondere alternatieven. ,,Dat is positief, omdat we willen dat iedereen gezonder gaat eten.” Om voorop te blijven lopen, komt No Fairytales binnenkort met nieuwe producten. ,,En ook buiten het vriesschap.”

Het oordeel

Zelf koken is het best, maar ja, dat lukt nou eenmaal niet altijd. Kant-en-klaarmaaltijden kunnen veel gezonder. Vooral in het vriesvak in de supermarkt is gezondheid ver te zoeken. Het aanbod verandert stapje voor stapje, zo ligt er naast de diepvriespizza tegenwoordig een groentetortilla met groenten.

Afleveringen van de podcastserie Koken & Weten vind je hieronder. Je kunt de podcastserie Koken&Weten ook vinden bij Spotify en Apple.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.