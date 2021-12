Supermarkten doen weinig om dierenleed te voorkomen, Lidl doet het nog best aardig

video Koken met Marie kerstedi­tie | Hoofdge­recht: Paddenstoe­len­stoof met puree van knolselde­rij en aardappel

Deze stoofpot maak ik zonder zuivel, en dat is best ongebruikelijk bij een stoofpot. Deze paddenstoelenstoof bind ik namelijk met bloem, havermelk en vocht van gewelde paddenstoelen. Het gerecht is ook helemaal vegan te maken, als je in de puree geen boter en slagroom gebruikt.

10 december