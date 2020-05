Supermarkten kampen nog steeds met lege schappen

Twee maanden verder zijn de logistieke problemen niet opgelost. Bij sommig Plus Supermarkten krijgen klanten wekenlang te horen dat bloem en ander bakproducten voorlopig niet geleverd zullen worden. Maar ook bij andere supermarkten zoals Hoogvliet, AH en Spar grepen klanten steeds mis, net als bij Jumbo en Coop. Soms biedt een variant uitkomst, maar niet altijd. De Italiaanse 0.0-bloem is bijvoorbeeld niet zo geschikt om gewone pannenkoeken mee te bakken, die is echt bedoeld voor het maken van pasta. Maar je kunt bloem soms goed vervangen: door het veel duurdere amandelmeel bijvoorbeeld.



De branchevereniging van supermarkten herkent het beeld. Leveranciers en fabrikanten doen hun best maar kunnen de vraag niet bijbenen. ,,Ze maken dan keuzes en leveren niet meer alle varianten van een product”, aldus woordvoerder Liane ter Maat. Er zijn inderdaad nog wel wat legere schappen, zegt ook AH-woordvoerder Pauline van den Brandhof, maar het is onvergelijkbaar met het weekend na de beroemde persconferentie van premier Rutte toen we ‘allemaal thuis moesten blijven’. ,,We zien bij koffie, zuivel, brood, eieren en meelproducten een verhoogde vraag. Maar we gaan langzaamaan naar een normale situatie.”