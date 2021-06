Supermarkten maken megawinsten over de rug van vrouwen, constateert Oxfam Novib

Enorme bonussen

Het nieuwe Oxfam-rapport Not in this Together berekende dat tijdens de pandemie de onderzochte beursgenoteerde supermarkten 98 procent van hun nettowinsten uitkeerden aan eigenaren en aandeelhouders. Zij gaven ongeveer 11,3 miljard dollar uit aan coronagerelateerde beschermingsmaatregelen, onder andere om hun eigen winkels veilig te maken, meer winkelpersoneel aan te nemen en hun eigen personeel bonussen uit te betalen. De beurswaarde van de supermarkten steeg met 101 miljard dollar (tussen maart en december 2020) vergeleken met een stijging van 75 miljard dollar in 2019. Ook de niet-beursgenoteerde supermarkten in Duitsland en Nederland, zoals Aldi, Lidl, Jumbo en Plus profiteerden enorm in deze periode maar doordat de meesten van hen geen complete financiële rapportages publiceren is niet altijd met zekerheid vast te stellen hoe hoog de winsten zijn.



De ceo van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, ontving in coronajaar 2020 een totale beloning van 6 miljoen euro, 1,6 miljoen meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd zagen de familie Albrecht, de eigenaren van Aldi, en Dieter Schwarz, de eigenaar van Lidl, tijdens corona hun vermogen groeien met respectievelijk 37 procent en 30 procent in minder dan een jaar. Uit het rapport van Oxfam wordt ook duidelijk dat uitbuiting en discriminatie van arbeiders en producenten in hun toeleveringsketens alomtegenwoordig en stelselmatig blijft. Vrouwelijke arbeiders blijken extra kwetsbaar, ook tijdens deze pandemie.



Geen van de onderzochte supermarkten publiceerde een actieplan of expliciete doelstellingen om de positie van vrouwen in hun toeleveringsketens te verbeteren. Slechts twee supermarkten, het Britse Tesco en het Duitse Rewe, hebben wel een beleid voor vrouwenrechten en zetten daarmee stappen om de achtergestelde positie van vrouwen aan te pakken. Aldi en Lidl hebben dergelijk beleid wel aangekondigd, maar hebben tot op heden niets gepubliceerd.