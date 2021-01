Surinamers redden tuinders in het Westland: ‘Alsof ik weer even in de Amazone ben’

In januari eet Ellen alleen planten: ‘Fris, maar niet frisser dan anders’

13 januari Elf dagen heb ik nu niks dierlijks gegeten. Geen vlees, zuivel en eieren. De nieuwsgierigheid naar wat het doet met mijn lijf en hoofd en het besef dat plantaardig eten minder belastend is voor de planeet heeft me dit doen besluiten. In januari eet ik alleen planten.