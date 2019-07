Terras uit Veenendaal in top 10 beste van Nederland, ook in Arnhem en Nijmegen zit je goed

Het is het enige terras uit de regio dat in de top 10 is te vinden. Op nummer 26 vinden we het tweede terras uit de regio, De Staat op de Markt in Arnhem. Ook De Firma aan de Lage Markt in Nijmegen (plek 32), Het Montferland in Zeddam (plek 36) en De Waldhoorn (43) in Otterlo scoren goed. Samen met pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg (plek 48) zijn het de terrassen die in de top 50 van de jaarlijkse lijst te vinden zijn.

Het meest perfecte terras is te vinden in Zeeland, bij restaurant De Werf. Daarom mogen de eigenaars, broers Paul en Bart Melis, zich de winnaar noemen van de Misset Horeca Terras Top 100 2019. De broers scoorden goed op culinair gebied, zijn gastvrij, ondernemend en servicegericht, aldus de jury.

Andere restaurants uit de regio

Horecagelegenheden uit de regio die verder in de lijst staan zijn onder meer 't Hoogstraatje (plek 56) in Nijmegen, Stan & Co (plek 60) in Arnhem, De Oude Herbergh (plek 63) in Oosterbeek, restaurant Tante Koosje (plek 64) in Nijmegen en 't Noorden (plek 80) in Aalten. Ook De Groes (plek 83) in Zelhem en ‘Jans’ (plek 91) in Arnhem staan in de lijst.

De twaalfde editie van de lijst laat zien dat kwaliteit overal te vinden is: op nummer 2 staat Brasa in Purmerend (Noord-Holland) en op 3 Pelle’s in Deurningen (Overijssel).



De Werf scoorde al eerder goed: twee keer belandden de broers op de tweede plaats. Dit jaar overtuigde de mannen met hun team zowel de mystery visitors, de vakjury als de hoofdjury. ‘Gastvrij, vakkundig, ondernemend, culinair hoogstaand, servicegerecht; De Werf heeft zonder meer het perfecte terras’, zo valt in het juryrapport te lezen. PZC beoordeelde het restaurant vorig jaar in de zomer ook zeer positief.



De krant kende de broers Melis nog van hun vorige restaurant De Gespleten Arent in Middelburg, waar Paul excelleerde in de keuken en met broer Bart als gastheer een perfect op elkaar ingespeeld team vormde. ‘Wij smelten voor De Werf’, schrijft de recensent van de Zeeuwse krant.

Provincies

Noord-Holland is dit jaar de provincie die de meeste terrassen levert: 22. Zeven daarvan komen uit Amsterdam en drie uit Alkmaar. Gelderland is dit jaar de tweede provincie, met 18 terrassen in de lijst. Arnhem en Nijmegen leggen gewicht in de schaal met ieder drie terrassen. Limburg volgt met 14 terrassen in de lijst. Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben beide 12 terrassen in de lijst staan.



De Terras Top 100 kent een open inschrijving: ondernemers mogen meedoen als hun terras minimaal veertig stoelen heeft, vrij toegankelijk is, bedienend personeel heeft en in het terrasseizoen minimaal vijf dagen per week geopend is.