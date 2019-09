The Green Rose uit Arnhem bij tien beste nieuwe restaurants van Nederland

Het is de eerste keer dat TheFork Restaurants Awards in ons land worden uitgereikt. De naamgever van de nieuwe prijzen is het bedrijf dat in februari 2015 het bekende restaurantplatform Iens opkocht.



De competitie is vooral bedoeld om Nederland op culinair gebied op de kaart te zetten. Joyce Teune, een van de directeuren van TheFork zegt over de uitreiking van de awards: ,,Het blijkt maar weer hoeveel mooie restaurants hier elk jaar openen. We hebben culinair gezien veel om trots op te zijn.”



De selectie was in handen van 31 topchefs. Zij nomineerden voor TheFork Restaurants Awards evenveel Nederlandse chefs die hun restaurant hebben geopend tussen januari 2018 en februari 2019. Gebruikers van het online reserveringsplatform konden vervolgens stemmen. Daar kwam de volgende top tien uit (van 10 naar 1):

10. Restaurant Doyy

Een vrije vertaling voor Doyy: voldoening. In de ruimste zin van het woord: in vervulling genieten en in tevredenheid. Het restaurant aan de rand van het centrum van Eindhoven heeft als basis een klassiek Franse keuken, met oosterse invloeden uit de Aziatische keuken. Het keukenteam wordt geleid door chef Cas Pikaar. Het nieuwe restaurant werd genomineerd door sterrenchef Soenil Bahadoer, bekend van restaurant De Lindehof in Nuenen.

9. Restaurant Smink

Dit Friese restaurant in Wolvega is genomineerd door sterrenchef Dennis van den Beld vanwege de ‘verfijnde culinaire ode’ aan Friesland. De Friese chef en zijn brigade werken met lokale, Friese ingrediënten waarmee zij zijn opgegroeid. De Smink-chef kookt naar eigen zeggen een menu ‘op hoog niveau, met veel lef en met een grote dosis beleving’.

8. Fico

Restaurant Fico in Utrecht werd genomineerd door chef-kok Tonny Berentsen, de chef die sinds 1971 onafgebroken bekroond wordt met een Michelinster. Fico is gevestigd in een geweldig pand met bijzondere architectuur. Chef-kok Menno van der Pol schrijft op de bedrijfswebsite over zijn nieuwe restaurant: ‘een restaurant dat qua kwaliteit en service alles wegheeft van een gastronomisch restaurant, maar zeker niet stijf, statig en ongemakkelijk aandoet’. Om die dynamiek te behouden, wisselen de gerechten op de kaart van Fico wekelijks.

7. Bar Alt

Bar Alt in Amsterdam brengt als eerste in Nederland de culinaire wereld van foodpairing en bijzondere bieren dichterbij: ‘een wereld waar eten niet zonder bier kan en bier niet zonder eten’.



Het restaurant was aanbevolen door sterrenchef Egon van Hoof. Bij Bar Alt speelt bier de hoofdrol, samen met gerechten samengesteld door kok Thomas Kooijman, die een plekje heeft bemachtigd in de top tien met veelbelovende Nederlandse chefs in 2019 volgens Gault Millau.

6. The Green Rose

Een tof restaurant waar ze buiten de lijntjes kleuren, vindt chef Mike Cornelissen, die tevens verantwoordelijk is voor de nominatie van het duurzame restaurant in Arnhem. Jin Hu, de eigenaar van The Green Rose, heeft gewerkt vanuit zijn filosofie om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met wat de natuur te bieden heeft. In zijn restaurant wordt dan ook ambachtelijk gekookt.

5. Kook Atelier

Het Kook Atelier, gelegen op Texel, is een duurzaam restaurant met veel aandacht voor lokale producten. Sterrenchef Jef Schuur nomineerde het restaurant vanwege de duurzame, no waste manier van werken. En dat dan ook nog op Texel, wat niet makkelijk is. Chef-kok Joram Timmerman haalt zijn inspiratie voor de gerechten uit de seizoenen en de omgeving.

4. Frunk

Chef-kok Luuk Hoffman houdt niet van de statige sfeer van een gastronomisch restaurant, maar wel van verse ingrediënten, wisselende seizoensgebonden gerechten en heerlijke wijnen. Bij zijn restaurant in Brunssum krijg je dan ook gastronomie in een huiselijk jasje. Hier mag er hard gelachen worden, wordt uitgestraald. Sterrenchef Michel van der Kroft was onder de indruk van de jonge chef en nomineerde het restaurant.

3. The Lemon Tree

In de top drie is The Lemon Tree geëindigd, een restaurant in Deventer dat zijn nominatie dankt aan Martin Kruithof van het restaurant De Lindehof. In het pand groeit een citroenboom, die vanuit de keuken langs de wenteltrap omhoog krult. Vernieuwend, gezellig en gastronomisch van hoog niveau met bijzondere gerechten.

2. Vandal

De tweede plek in de top drie van de Beste Nieuwe Restaurants in Nederland is voor Vandal, een Japans-Mediterraans restaurant in Rotterdam. Fred Mustert prijst het restaurant om de ‘innovatieve energie en de fusion cuisine’. Bij Vandal worden namelijk passies gecombineerd: de Japanse keuken, de Mediterrane keuken en streetart, vandaar de naam.

1. Frenchie

Frenchie staat bovenaan de top tien en mag zich het Beste Nieuwe Restaurant in Nederland noemen. Het ‘Haarlems buurtrestaurant’ werd genomineerd door Dennis Kuipers en ontving vanwege de swingende menukaart en oprechte service de meeste stemmen van TheFork-gebruikers. Sterrenchef Kuipers: ,,Soms kom je in een zaak waarvan je denkt ‘dit is te gek’ en dat heb ik hier. Bij Frenchie kun je elk moment van de dag naar binnen en je voelt je er altijd thuis. Ontbijten is er fantastisch en dat geldt ook voor de lunch en het diner.”