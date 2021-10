The Guardian prijst speculoos als ‘de kersttrend voor dit jaar’

Tarwebloem, suiker, plantaardige oliën, kandijstroop, rijsmiddel, sojabloem, zout en kaneel. Dat is de bescheiden ingrediëntenlijst van speculoos. Toch is het koekje waanzinnig populair. Vooral in het Verenigd Koninkrijk zijn ze er verzot op: The Guardian noemt het zelfs dé kersttrend voor dit jaar.

Ze bestaan al bijna een eeuw, de speculooskoekjes van Lotus, en doorheen de jaren lijken ze alleen maar beter gesmaakt te worden: in 1932 was het een simpel koekje dat verkocht werd in een bakker in Lembeke in België. Ondertussen is het wereldwijd een gewoonte om speculoos te dopen in een dampende kop koffie.

De populariteit gaat zelfs zo ver dat de gerenommeerde Britse krant The Guardian er een artikel aan wijdde. Al spreken ze daar niet over speculoos - dat zou in het Verenigd Koninkrijk nogal een tongtwister zijn. Wel over Biscoff. Die merknaam wordt internationaal gebruikt en is een samentrekking van ‘biscuit’ en ‘coffee’.

Climax met kerst

De journalist van het artikel in kwestie noemt speculoos ‘de trend van het moment’. Dat heeft te maken met de pandemie. Het afgelopen jaar zijn verschillende mensen namelijk aan het bakken geslagen, en zij maakten nogal graag desserts met de koekjes van Lotus in de hoofdrol. Sindsdien heeft de lekkernij een vaste plek in de voorraadkast gekregen.

Omdat speculaas en ginger bread traditiegetrouw gelinkt worden aan kerst, voorspelt The Guardian dat werkelijk iedereen de komende maanden gaat zwichten voor speculoos. De Britse supermarkten spelen daar in ieder geval al op in. Zowel Aldi als Lidl en Tesco verkopen cakes, taarten en desserts gemaakt met ‘Biscoff’.

TikTok is mee

Sociale media wakkeren de trend nog verder aan. Zowel op Instagram als op TikTok scoort de hashtag #Biscoff. ,,De koekjes bestaan al een hele tijd, maar beleven een revival dankzij vele TikTok-foodies”, staat verder nog te lezen in het stuk van The Guardian.

Een ding is zeker: het succes legt het bedrijf Lotus geen windeieren. Biscoff is hun goudmijn en het op zeven na populairste koffiekoekje ter wereld. De ambitie: de derde plaats halen, na Oreo en Chips Ahoy. Lotus is in ieder geval goed op weg. In de eerste zes maanden van het jaar groeide de omzet met dertien procent, het snelste groeitempo ooit.

Zin om ook te bakken (of te snoepen)? Met deze simpele video’s en recepten van TikTok kan je aan de slag.

