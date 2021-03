Thuisdiner met kip en meegaande wijn

,,Nou, van harte’’, antwoordde mevrouw Hamersma ironisch toen ik constateerde dat het alweer een jaar geleden was dat we onze vliegtickets konden verscheuren voor onze culinair-vinologische reis naar Spanje. In plaats van dat we deze hadden beëindigd bij het drie Michelinsterren tellende El Celler de Can Roca waren we met een tortilla van Thuisbezorgd.nl op onze driezitsbank beland.