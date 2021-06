Tien producten waar ‘stiekeme suikers’ inzitten

Wat Eten We Vandaag: Bloemkool­kib­be­ling met aardappel­part­jes

1 juni Kibbeling is een welbekende vissnack en onweerstaanbaar lekker door het krokante laagje. Dit recept is een vegetarische variatie, waarbij je de vis vervangt door bloemkoolroosjes. Extra lekker in combinatie met remouladesaus en knapperig gebakken aardappelpartjes.