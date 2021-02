TikTokker Jenni deelt simpelste pastagerecht ooit en nu wil iedereen het maken

Proef op de som

Een redacteur van Het Laatste Nieuws nam de proef op de som. Ze probeerde het gerecht en noemt de geuren die van het gerecht afkomen wauw en de smaak top. ,,Ik was bang dat de feta ging overheersen, maar ben blij verrast door hoe gebalanceerd alles is. Pittig knoflooksmaakje wel, en dat proef ik nog de hele avond. Minder teentjes gebruiken als dat niet je ding is dus. Een verrassend gerecht? Dat niet. Het is gewoon feta, tomaat en kruiden. Simpel in alle opzichten. Maar ook simpelweg lekker. Zeker voor hoe absurd weinig moeite ik deed.”