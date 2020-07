Toetjes, toetjes en nog eens toetjes: in dit restaurant eet je straks alleen nagerechten

Je komt geregeld met nieuwe evenementen op de proppen. Maar dit is wel heel ongebruikelijk.

,,Zeker. Ik kwam het zelf vorig jaar zomer voor het eerst tegen op Bali. Ik vroeg me af of we zoiets in Nederland ook hadden. Maar het was nog nergens. Althans, niet op de unieke manier die wij voor ogen hebben. Door de drukte met alle evenementen kwam het er alleen niet van om het idee verder uit te werken. En toen kwam corona en lag mijn hele bedrijf stil. Omdat dit idee nog steeds in mijn hoofd zat en we een horeca- en terrasvergunning hebben, ben ik op zoek gegaan naar de beste chef met wie ik dit zou kunnen doen. Toen kwam ik uit bij meester-patissier Bart de Gans. Hij was ook helemaal enthousiast.”