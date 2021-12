Tony’s Chocolonely groeit niet meer in ons land: 'Milka is dit jaar nummer 1'

Bent u blij met de cijfers? Beltman: ,,Zonder de drie grote kostenposten waar we verlies op hebben geleden (zie kader, red.), zitten we op dezelfde lijn als vorige jaren. En dat vind ik prima. Ons doel is niet om winst te maken en dat uit te keren aan onze aandeelhouders. We willen impact maken op de cacaowereld. Natuurlijk moeten we niet te vaak verlies draaien, maar dat is absoluut niet mijn verwachting. We horen nog steeds bij de snelstgroeiende bedrijven van Nederland.’

De verkoop in Nederland is met 13 procent gedaald. Hoe komt dat?

,,De markt in Nederland is nu volwassen. We verwachten geen groei meer: we liggen overal waar we willen liggen. Maar er is wel minder verkocht. Ik denk dat dat vooral ligt aan de prijsstunts van andere chocolamerken. Milka is nu nummer één, vorig jaar waren wij dat. Dat maakt ons niet zoveel uit. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland verdubbelde de verkoop en in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland was er bijna een verdriedubbeling. We verwachten toe te gaan naar 146,5 miljoen omzet. We stoppen daarom veel geld in marketing.’’