Topkok Hans van Wolde schrok van zichzelf in tv-serie: ‘Ik gooi er nogal eens wat uit’

Acht restau­rants krijgen eerste Michelin­ster, geen verrassin­gen bij twee- en driester­ren­za­ken

13 januari Het is weer de dag van het jaar voor culinair Nederland: wie krijgt er een ster, wie krijgt een tweede en wie - help - verliest de status die Michelin verleent aan de top van de restaurantwereld? Brabant en Limburg deden het goed in de categorie ‘nieuwkomers’, maar de echte top bleef ongewijzigd.