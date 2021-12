Traditionele oliebol saai? Probeer eens een bol met Nutella, kersen, kaas of tompouceroom

De regen komt met grote hoeveelheden naar beneden in de Haagse Grote Marktstraat, maar toch is een flink aantal mensen deze ochtend naar de Haagsche Oliebollenbakkerij afgereisd. Eén van hen is de 45-jarige Marijam Pirivatic. De geboren Serviër woont al vier jaar lang in Loosduinen, maar gaat elk jaar rond deze tijd naar de Grote Marktstraat, speciaal voor de Nutella- en appelbollen.



Pirivatic: ,,De Nutellabollen zijn voor mijn twee kinderen en ik neem zelf een appelbol. Ik heb diabetes en in de appelbol zit minder suiker.” Waarom zijn kinderen zo’n fan zijn van de chocoladebol? ,,All kids like sweets.”