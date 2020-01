Tranen bij vertrekker Heel Holland Bakt: ‘Ik was deze keer de minste’

Koken & etenEen hele uitzending over calorieënbommen: Heel Holland Bakt was vanavond een aaneenschakeling van chocoladebommen, hazelnootcrèmes en taarten die volledig over de top gingen.

Zo'n pakweg 497 creaties kwamen de afgelopen week uit de tent van Heel Holland Bakt. Deze week komen er nog enkele tientallen bij met het thema ‘Weer niet gelukt'. Dat motto verwijst naar de mislukte voornemens die bij deze week van januari horen. ,,Don't try this at home", adviseert presentator André van Duin. ,,Het is dodelijk.”

Het gezelschap deelnemers is gekrompen tot vijf: een kippenhokje aldus Esther. De sfeer is meteen anders, signaleert jurylid Janny van der Heijden als zij de rijen afgaat. De vrouwen (Aline, Anouk, Jeanette, Esther en Pauline) moeten aan de slag om een chocoladebombe te maken. Moeilijk, want het moet goed opstijven. Dat betekent wel dat de jury en Van Duin 2,5 uur koffie kunnen drinken.

Volledig scherm Aline moest het veld ruimen deze week. © Beeld uit de uitzending.

Quote Dit is heel zwaar. Het deeg doet me denken aan brownies Janny van der Heijden Niet dat de jury daar de rust voor kan vinden. Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden ondervragen de kandidaten om erachter te komen of het wel wat wordt met de calorieënbommen. ,,Vier kandidaten en een die geen masterbakker is geweest", vat Jeanette samen. Die eer is haar in de afgelopen afleveringen nog niet te beurt gevallen. Wat ook niet lijkt te lukken: de bom van Anouk. Haar baksel komt tot haar teleurstelling maar half uit de vorm. Pauline is ook moedeloos. ,,Drama, drama, drama” zegt ze achter haar aanrecht met een vormeloze berg die niet erg lijkt op een klassieke bombe. Toch gaan zowel Pauline als Anouk onverschrokken verder.

Volledig scherm Anouk straalt als ze goede kritiek krijgt op haar taarten. © Beeld uit Heel Holland Bakt. Het lijken wel reuzebonbons, zegt Van der Heijden verlekkerd. ,,Ziet er heel mooi uit.” Van Beckhoven vindt het heel mooi gemaakt. ,,Uit ervaring weet ik dat dat niet gemakkelijk is.” De bodem is alleen te dik, de smaken zijn picobello in orde. ,,Buitengewoon lekkere taart,” aldus Van der Heijden.



Van Aline geen bombe maar een soort hoedje. Niet zo verfijnd, vindt Van Beckhoven. ,,Dit is heel zwaar. Het deeg doet me denken aan brownies, dat is ook zwaar.” ,,Heel veel cake eten", vindt Van Beckhoven. ,,Ik mis de vulling een beetje.”

Jeanette heeft een glanzende bombe. Hij ziet er heel mooi uit, vindt Van der Heijden. ,,Hier ben ik nou dol op", zegt Van Beckhoven. ,,Heel knap gemaakt. Een bombe in een bombe.” De smaken zijn ook nog eens goed in balans, wat een dankbare glimlach op het gezicht van Jeanette tovert.

Twijfel

Quote Wat een stress, wat een stress Esther Anouks taart is een bolletje op een bol. ,,Trots dat je het toch nog voor elkaar hebt gekregen om een taart neer te zetten, maar ik twijfel over de smaak", zegt Van der Heijden. Die van Pauline valt mee, vindt Van Beckhoven. ,,Met die lekkere chocolademousse.” De bodem is wel erg hard. ,,Maar je mag best tevreden zijn", vindt collega Van der Heijden.

De tweede ronde - de technische opdracht - is een hazelnootrol. De bakkende brigade krijgt een paar aanwijzingen voor een razend moeilijke rol. Ze moeten én alles zelf maken. En de technieken zijn niet simpel, aldus patissier Van Beckhoven.



Jeanette zit alweer in de stress want ze wil op haar gemak het recept uitvogelen, maar daar is helemaal geen tijd voor. Aline roert met rood aangelopen hoofd in haar pannetjes. De vrouwen helpen elkaar uit de brand, maar uiteindelijk moeten ze het toch zelf doen. Het oprollen van de chocolade in plastic is een secuur werkje en Pauline is al blij als ze iets heeft dat lijkt op een rolletje. Esther heeft in plaats van centimeters inches aangehouden. ,,Wat een stress, wat een stress", roept ze. Aline is niet rustiger geworden. ,,Ik weet niet of ik het allemaal goed doe.” En hoe rol je een plak deeg op zonder dat je crème eruit spuit?

Volledig scherm De jury van Heel Holland Bakt beraadt zich. © Beeld uit de uitzending.

Bij het blind proeven - zonder dat de jury weet wie wat heeft gemaakt -blijkt dat het allemaal dicht bij elkaar lag. Die van Pauline was het minst geslaagd, die van Jeanette won op smaak de eerste plaats.

Op dag twee moeten de vrouwen alles uit de kast trekken. Zeker Pauline, die samen met Aline onderaan de rangorde bungelt. Over de top moeten de taarten worden. Ze moeten wel alles zelf maken. ,,Daar letten we op.” Daarom krijgen de kandidaten ook drie uur. Dat ‘over de top’ is nog best moeilijk. Paulines taart knettert niet echt, vindt de jury. Anouks taart heeft plussen en minnen, zoals de jury het graag subtiel aangeeft. Subtiel is de taart van Pauline wél. En toch strak en over de top. ,,Heel veel details, je blijft kijken en je wilt alles proeven", zegt Van der Heijden. ,,De smaken zijn over de top maar goed over de top.” ,,Ik word er vrolijk van", vult Van Beckhoven aan.

Esther heeft mooie laagjes in haar taart. ,,Je bent helemaal uit je dak gegaan”, vindt Van Bechhoven. Het madeleine gedeelte is verrukkelijk, zegt Van der Heijden. De twee lijken erg tevreden en Esther straalt. Aline kijkt een beetje angstig als ze haar kritiek krijgt. ,,Het is wel heel veel”, zegt Van Beckhoven. ,,Ik elk geval bedankt.”