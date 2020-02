Truffelhond Fredo kwispelt vrolijk door de Wageningse truffelgaard

Fredo is een Lagotto romagnolo , een hondenras uit de streek Romagna in Italië. Het is een klein vrolijk beestje met een zeer goed getrainde neus voor truffels onder de grond. Judith Evenaar, Nederlands enige truffelkweekster, werkt met hem in haar Wageningse truffelgaard.

“Ik vind het een hele mooie teelt. Het is half gecultiveerd, maar nog steeds hebben we bijvoorbeeld een hond nodig om ze te vinden‘’, aldus Evenaar, die het als eerste in Nederland is gelukt om truffels te telen, in de bossen van landgoed Oranje Nassau’s Oord in Wageningen.