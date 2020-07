Tuinbonen komen nu van het land: dit zijn de lekkerste

,,Kijk, dit zijn goeie”, zegt tuinder Cor van den Berg (62), terwijl hij voorovergebogen een plant uit de grond trekt met daaraan een stuk of tien tuinbonen. ,,De peulen zijn groot en dik’’, doceert hij. ,,Maar waar je tijdens het oogsten vooral op moet letten, is of de bonen in de peul ook groot genoeg zijn. Want kijk deze bijvoorbeeld’’ - hij scheurt er één open - ,,die ziet er vanbuiten wel goed uit, maar vanbinnen heeft hij heel kleine boontjes, zie je?’’



We zijn bij de tuinbonenoogst in de Open Tuin van Lindenhoff in Baambrugge, een maatschappelijke werkplaatsboerderij voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet aan de bak komen. Alles wat hier, achter boerderijwinkel Marché, op deze ene hectare grond pal naast de spoorlijn van Abcoude en Breukelen groeit en bloeit, wordt geleverd aan zo’n beetje alle topchefs en (sterren)restaurants in de wijde omgeving en tot over de grens.