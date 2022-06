Tuinders berekenen hoge gaskosten door: alle kasgroenten worden duurder

Hup, daar gaat ie weer, net nu de gasprijs in een beetje dalende lijn zat, dacht tomatenkweker Leo van der Lans toen hij hoorde dat Rusland de gaskraan weer een stukje dichter draait. Zijn familiebedrijf Lans is een van de grootste tomatenkwekers van het land, met vestigingen in Rilland, Dinteloord en het Westland. In zijn kassen, samen 80 hectare groot, verstookt hij 50 miljoen kuub gas per jaar.