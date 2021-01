Tv-kok Ramon Beuk deelt zijn beste pro tips: 'Invriezen is fantastisch’

Koken & etenZet dit boek niet in de kast tussen de kookboeken, maar leg het op je aanrecht. Chef-kok Ramon Beuk maakt in zijn nieuwe kookboek vanaf het eerste moment duidelijk dat hij de thuiskok iets wil bijbrengen. Receptenboeken zijn er al genoeg, vindt hij, maar van zijn boek léér je hoe je kookt. Zonder stress.

Honderden kookboeken rollen jaarlijks van de persen. Soms gaat het over een keuken of een regio, zoals de Mediterrane keuken of het Midden-Oosten, dan weer staat één soort gerecht of één bereidingswijze - barbecueën, groente of taarten - centraal. Maar een boek waarmee je leert plannen, organiseren en waarmee je jezelf stress bespaart, dat was er nog niet. ,,Ik ben een beetje eigenwijs”, zegt tv-kok, ondernemer en kookboekenauteur Ramon Beuk.

Quote Er komen meer video’s en ik wil graag interactie tussen mensen Ramon Beuk Zijn boek past bij deze tijd, vindt Beuk. Het is het eerste boek, waarbij hij zichzelf niet op de voorgrond zet maar zijn methode. ,,Ik krijg heel vaak vragen waarvan je de antwoorden niet terugvindt in een kookboek. Wat doe je met een bos koriander die je over hebt? Of wat doe ik met dit stuk vlees of hoe bereid ik een aubergine het best? Ik krijg die vragen ook vaak in de supermarkt. Boodschappen doen kost mij altijd meer tijd, maar ik vind het leuk om mensen te helpen.” Niet alleen de stuntelende beginner kan aan de slag met Wayooh. Da’s handig!, aldus Beuk. ,,Ook de meer ervaren koks vinden in deze methodiek kennis die ze kunnen gebruiken.”

Minder stress

Volledig scherm Het boek van Ramon Beuk. © Ramon Beuk Het is de bedoeling dat je het boek léést, zegt de maker. ,,Dus niet erin bladeren en een receptje uitkiezen. Het gaat helemaal niet zozeer om de recepten, het gaat om de manier van werken die ik je wil aanleren, zodat je daarna lekker op je eigen manier verder kunt. Minder stress, meer zelfvertrouwen en minder voedselverspilling.”



In zijn boek beschrijft de chef-kok hoe je als thuiskok eerst voor drie dagen boodschappen doet. Daarna gaat de lezer naar vijf dagen en aan het eind haal je voor zeven dagen boodschappen in huis, en kun je een week koken zonder stress. ,,In het boek staan QR-codes die je kunt scannen. Dan zie je een video over dat gerecht of die techniek. Dat ga ik verder uitbouwen: er komen meer video’s en ik wil graag interactie tussen mensen.”

Quote Wat voor professio­ne­le koks logisch is, dat is voor thuiskoks vaak abracada­bra Ramon Beuk Een van de vele lessen die hij mensen wil bijbrengen: gebruik je vriezer goed. ,,Als je je vriezer goed gebruikt, hoef je minder weg te gooien. Eigenlijk zou je een kleinere koelkast moeten hebben en een grotere vriezer. Invriezen is fantastisch. In restaurants gebruiken ze de vriezer ook veel: voor soepen, voor sauzen voor fonds. Als je al die basisingrediënten a la minute zou moeten maken, dan zou dat veel te veel tijd kosten. Daarbij kun je echt leren van professionals. Dan krijg je meer rust in je koppie.”

De basis

Als je de basis in je vingers hebt, kun je je eigen creaties maken. Dingen bedenken en verzinnen hoe iets zal smaken zonder braafjes een recept te hoeven volgen. ,,Wat voor professionele koks logisch is, dat is voor thuiskoks vaak abracadabra. Terwijl: als je begrijpt hoe je soep maakt, dan kun je er honderden maken. Dan wordt koken veel leuker dan in een kookboek te lezen: eerst de ui snijden; oké en wat komt daarna?” Mensen iets leren is leuker dan zelf in de keuken staan in een restaurant, vindt Beuk. ,,Dan sta je achter een muurtje tussen de schreeuwende koks. Ik wilde altijd al mijn eigen dingen creëren: boeken schrijven, tv doen, presentaties geven. Delen.”

En die titel Wayooh. Waar komt die uitroep vandaan? ,,Dat is een kreet die een vriend van me een keer gebruikte. Ik was bezig met het bedenken van de titel en ik dacht: nu heb ik de titel te pakken.”

Bekijk hier de video's over Koken&Eten:

