Tv-kok Yvette van Boven in lockdown in Ierland: ‘We deden eerst een beetje lacherig over mondkapjes’

Yvette van Boven zit in Ierland vast met man, hondje en een deel van haar familie. De lockdown is daar behoorlijk strikt. ,,Eerst deden we er lacherig over'', zegt de tv-kok die net een nieuw kookboek uit heeft. ,,Maar ik neem het nu heel serieus. Ik vind het doodeng.''

We moeten maar bedenken dat het voor onze eigen bestwil is. Alles is hier dicht Yvette van Boven Nee, een uitgebreide toer langs boekwinkels, kookdemonstraties en signeersessies zit er niet in deze keer. De promotie voor haar nieuwe kookboek Home Made Basics doet tv-kok Yvette van Boven daarom telefonisch vanaf haar huis in Ierland waar ze al weken niet uit huis mag.



,,Normaal gesproken ga ik bij een nieuw boek overal naartoe, misschien kunnen we het nog in het najaar doen. Die bijeenkomsten zijn altijd heel leuk en drukbezocht. Nu gaat alles via Skype, ook als ik word uitgenodigd op tv omdat ik niet naar de studio kan komen. We zouden nog grote workshops doen met lezers van Delicious. Kijken of dat gaat lukken online.”

De lockdown in Ierland is andere koek dan alleen ‘blijf thuis’. ,,Het is hier veel strenger, mensen houden zich er ook meer aan. Veel Nederlanders zijn het beu, maar we moeten maar bedenken dat het voor onze eigen bestwil is. Alles is hier dicht: alleen de supermarkten zijn nog open en bij de tuincentra kun je terecht als je vooraf belt", schetst Van Boven. ,,De horeca gaat misschien pas in augustus weer open. De parkeerplaatsen bij de stranden zijn dicht. Gelukkig wonen wij dichtbij. We zetten de auto in de struiken. Het grote verschil met Nederland is dat je hier op een eiland zit. Op het vasteland ben je omgeven door andere landen. Als het virus hier komt, zijn we er misschien makkelijker van af.”

Beetje lacherig

Het was omschakelen voor Van Boven, die in deze bijzondere omstandigheden met haar neef, diens vrouw en hun zoontje in één huis woont. ,,We deden eerst een beetje lacherig over mondkapjes. En dat gedoe met sanatizer. Eerst riepen we: belachelijk en wat overdreven! Maar ik heb vaak longontsteking gehad, dus ik neem het nu heel serieus . We zijn gelukkig in goede gezondheid, maar ik vind het doodeng. Dus ik let wel een beetje op.”

Het is ook wel weer een speciale tijd, vindt Van Boven. ,,Met mijn neef ben ik opgegroeid en we kunnen goed met elkaar opschieten. Ook met zijn vrouw. We kunnen gelukkig allemaal werken en we geven elkaar de ruimte. Er is hier altijd wel iets te doen, dus eigenlijk is het een heel leuke tijd. Mijn moeder en zusje zijn in Nederland, maar het is fijn om een stukje familie hier te hebben.”

Het is fijn om een stukje familie hier te hebben Yvette van Boven De volwassenen werken allemaal door. ,,Ik werk voor Libelle, ik bereid shoots voor en ik schrijf voor de Volkskrant en voor Delicious. Dus ik vul mijn uren wel." Verveling ligt sowieso niet op de loer. ,,We hebben hier een enorme tuin die beteugeld moet worden. Er is genoeg te doen. Je kunt kiezen wat je die dag wil aanpakken. Wil je snoeien, maaien, zaaien? Werk genoeg."

Dan is er nog haar hond Hughie die nu midden in de puberteit zit. ,,Het is een drukke hond. Ontzettend leuk. Ik vind hem heel geestig. Hij heeft een vrij atypische vacht. Volgens de fokker is hij mislukt, haha.” Maar die puberteit is geen pretje. ,,Hij heeft een moeilijke tijd nu. Het ging een tijd goed maar nu zit hij in een nieuwe fase. Mooi om die ontwikkeling te zien. Net als bij mijn babyneefje, Omar. Hij is nu langer in Ierland dan hij in Nederland is geweest. Het is grappig om hem en het hondje door fases te zien gaan.Het is hier een opvoedkliniek. Voor Hughie is het fantastisch rondrennen bossen en zee. Dat vindt hij heerlijk. En hij krijgt genoeg aandacht.”

Er is ook veel tijd om te koken. ,,Het is lekker om te freewheelen. Ik geef in mijn boeken recepten, omdat mensen graag een handje nodig hebben. In mijn nieuwe boek neem ik een stap terug, omdat ik merk dat mensen het fijn vinden als het niet te ingewikkeld is. Er zijn al veel basiskookboeken, maar ik wilde het in mijn eigen stijl doen. Daarom vertel ik alles ook stap voor stap. Dus ik geef een basis voor een dressing en dan kun je zelf aanpassen als je een ingrediënt niet in huis hebt. Of je probeert het met een ander soort azijn. Dat is ook erg leuk. Het klinkt misschien een beetje debiel voor wie al veel kookt, maar misschien schieten mensen er toch wat mee op.”

Weggooien is er niet bij

Ze vindt het een beetje cliché, maar het is echt niet moeilijk om iets lekkers te maken. ,,Ik wil laten zien dat je met weinig ingrediënten toch iets verrassends op tafel kunt zetten.” In het huishouden koken de volwassenen om de beurt. Iets weggooien is er niet bij. ,,Echt heel grappig. Als je thee over hebt, dan kun je daar rozijnen in wellen en daar weer een cake van maken”, geeft ze als voorbeeld. Van dat soort gebruik, hergebruik en verwijzingen naar andere recepten verderop in het boek wemelt het in Home Made Basic. ,, Alles wordt gerecycled. Er valt telkens weer iets nieuws te maken.”

Snel courgettebrood.

SNEL COURGETTEBROOD

Pas op voor verslavingsgevaar. Dit brood heeft door zijn krokante kaaskorst en de licht zoete smaak van de geraspte courgette een enorm hoge dooreetfactor.

BEREIDEN: 20 MIN. / BAKKEN: CA. 40 MIN.

Ingrediënten voor 1 brood

400 gram zelfrijzend bakmeel, plus extra om te bestuiven

2 courgettes, grof geraspt

50 gram havermout

1/3 tl. baking soda (of 1½ theel. bakpoeder)

1 tl. zout

bosje (15 gram) tijm, alleen de blaadjes

1 ei, losgeklopt

300 ml karnemelk

50 gram Parmezaanse of oude kaas, fijngeraspt

Home Made Basics. Bereiding

Verwarm de oven voor tot 200 °C. Bestuif een kleine bakplaat met zelfrijzend bakmeel of bloem en zet hem aan de kant.

Schep de geraspte courgettes in het midden van een schone theedoek en trek de punten van de doek naar elkaar toe. Draai de doek zo strak mogelijk dicht, doe dit boven de gootsteen. Knijp zo veel mogelijk water uit de courgettes.

Meng het bakmeel met de havermout, het bakpoeder en zout in een grote kom. Voeg de tijm en de courgette toe en meng tot alles goed gemengd is.

Klop het ei door de karnemelk en schenk het – op 2 eetlepels na! – op het bloemmengsel. Roer met een houten lepel tot het deeg samenkomt. Schep het deeg op het aanrecht en kneed tot het net samenhangt. Dit deeg moet juist niet door en door gekneed worden, anders rijst het brood niet.

Vorm een bol van het deeg, leg de bol op de bakplaat en bestrijk hem met de achtergehouden 2 eetlepels karnemelkmix. Bestrooi het brood met geraspte kaas. Maak met een scherp mes een diep kruis in de bovenkant.

Bak het brood ongeveer 40 minuten, tot het mooi goudbruin is en de bodem hol klinkt als u erop klopt.

Eet het courgettebrood warm, besmeerd met een lik boter, of met een gebakken eitje erbij. Het brood is ook lekker bij een stoofschotel of een kom soep.

Over baking soda

Andere benamingen zijn: natriumbicarbonaat, dubbelkoolzure soda, baksoda, zuiveringszout of sodium bicarbonate. Baking soda is vele malen krachtiger dan bakpoeder. Maar mocht u er écht niet aan kunnen komen, vervang het dan wél gewoon door bakpoeder. Gebruik dan circa 1 theelepel bakpoeder voor ¼ theelepel baking soda.

Baking soda reageert op zure toevoegingen in uw beslag. Vandaar dat u zure zuivel zoals karnemelk, zure room of yoghurt (of gewoon citroensap) moet toevoegen in recepten waarin het wordt gebruikt.