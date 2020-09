Tweeduizend producten getest: meeste kindervoeding in supermarkt ongezond

Bijna driekwart van het eten en drinken voor kinderen in supermarkten past niet in een gezond voedingspatroon. De meeste producten bevatten te veel suiker, verzadigd vet, calorieën of zout.

Dat concludeert kinderrechtenorganisatie Unicef, na onderzoek van de samenstelling van zo’n tweeduizend producten voor kinderen verkrijgbaar in verschillende supermarkten. Van bijvoorbeeld babypapjes, ontbijtgranen, tussendoortjes en kindertoetjes is nagegaan in hoeverre die producten passen binnen de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum, bekend als ‘de schijf van vijf’.

Volgens het Voedingscentrum en Unicef is het voor het eerst dat in Nederland op zo’n grote schaal kinderproducten zijn onderzocht. ,,Het feit dat driekwart van de producten niet binnen de schijf van vijf past, vind ik schokkend’’, reageert Unicef-directeur Suzanne Laszlo. ,,Veel kinderen hebben geen gezond voedingspatroon. Ze eten te weinig wat goed voor ze is en te veel van wat ze niet nodig hebben. Dit maakt ze vatbaar voor bijvoorbeeld diabetes en overgewicht.’’



Voor het onderzoek zijn verschillende groepen producten geanalyseerd. In sommige categorieën, zoals de ontbijtgranen, zijn de kinderproducten minder gezond dan de producten voor volwassenen. In de categorieën meeneemkoeken en kinderdranken, bevatten de meeste producten te veel suikers, energie, zout of te weinig vezels. Op de toetjesafdeling blijkt zelfs geen enkel kinderproduct binnen de schijf van vijf te vallen.

