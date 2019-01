Typisch Italiaans eettentje in Oosterbeek, alleen het tl-licht ontbreekt

Het is vrijdagavond en mensen verlaten met pizzadozen in de hand Fratelli in Oosterbeek. De etalage van het eettentje staat vol met delicatessen uit Italië en je ziet de kok de pizza’s uit de grote oven halen. Ik ben hier echter niet voor de afhaalpizza, maar voor het restaurant.



Eerst was daar alleen de ijssalon, toen kwam daar de pizzaoven bij en nu is een doorsteek gemaakt naar het woonhuis achter de ijssalon. En voilà, we vinden een Italiaans restaurantje als we via het smalle strookje tuin bij de zijingang terechtkomen.