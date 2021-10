‘Vader van de tiramisu’ (93) overleden

Campeol was de eigenaar van restaurant Le Beccherie in de stad Treviso, in het noordoosten van Italië. Daar zou de man samen met zijn vrouw Alba en chef-kok Roberto Linguanotto het recept hebben bedacht voor het traditionele Italiaanse dessert, dat al snel door koks over de hele wereld werd overgenomen.

Het dessert, dat bestaat uit een eimengsel, mascarpone, cacaopoeder en lange vingerkoekjes gedrenkt in koffie, werd in 1972 toegevoegd aan het menu van Le Beccherie. De familie nam nooit een patent op het recept, waardoor lang werd gediscussieerd over de oorsprong van het toetje. In 1981 schreef de Italiaanse gastronoom Giuseppe Maffioli het echter officieel toe aan Le Beccherie. De familie Campeol opende het restaurant in 1939. Aldo nam het na de Tweede Wereldoorlog van zijn ouders over.

Een opkikkertje

Het dessert kreeg de naam tiramisu (tiramisù in het Italiaans), wat letterlijk ‘trek me omhoog’ is, maar figuurlijk ‘maak me blij’ of ‘beur me op’ betekent.

Volgens de mede-uitvinder van de lekkernij, Linguanotto, was het dessert het resultaat van een vergissing toen hij vanille-ijs aan het maken was. Zo liet de kok per ongeluk een beetje mascarpone in een kom met eieren en suiker vallen. Toen hij proefde hoe lekker dat mengsel eigenlijk was, vertelde hij het meteen aan Campeols vrouw Alba. De rest is geschiedenis.

‘Een ster in de eetgeschiedenis’

De gouverneur van de Italiaanse regio Veneto, Luca Zaia, betuigde zijn steun aan de nabestaanden in een bericht op Twitter. ‘Met Aldo Campeol, die vandaag op 93-jarige leeftijd is overleden, verliest Treviso weer een ster in zijn eet- en wijngeschiedenis, die ook daarboven zal schitteren. Aldo, zijn zeer lange carrière als restauranthouder, en zijn Beccherie, zijn decennialang het beste van Treviso geweest’, aldus Zaia.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

LEES OOK.



Maak zelf Italiaanse tiramisu

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: