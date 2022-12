Vakvereniging frituurders voelt zich misbruikt en noemt weren van snackbars ‘grachtengordelpolitiek’

met Video Kabinet vindt het tijd voor meer actie en zet aanval in op snacks, suiker en sigaretten

De prijs van een pakje sigaretten stijgt snel naar 10 euro, gemeenten mogen döner- of hamburgerketens weren en er komt een suikertaks. Lang werden zulke preventiemaatregelen bestempeld als betutteling, maar die tijd is voorbij. Al is de uitvoering erg ingewikkeld.

2 december