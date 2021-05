Van goeden huize: wienerschnitzel

Wat Eten We Vandaag: Romige kip uit de oven

4 mei Ovengerechten, wie wordt daar niet blij van? Lekker makkelijk: even voorbereiden en de oven doet de rest van het werk. Dat is ook het geval bij deze heerlijke kip in romige saus. In slechts 10 minuten ben je klaar met de voorbereiding en kan de kip de oven in.