Van ‘lamellen van prei’ tot plakkerige boekjes: menukaarten kunnen zo veel beter

,,Bij een bonbon denk ik aan een chocolaatje, maar niet aan een stuk zalm dat opgerold is in de vorm van een bonbon'', zegt Bianca Roemaat nuchter. Of wat denk je van een pallet kaas? ,,Dan krijg je wel heel veel kaas. Het mag met een l minder: een palet.”



De Doetinchemse Roemaat komt bij horecazaken over de vloer in heel Nederland. Vaak om te eten en daarover te schrijven, maar ook om met de ondernemer in gesprek te gaan over zaken als de menukaart. ,,In mijn ogen zijn menukaarten het ultieme communicatiemiddel. In deze tijd waarin alles online gaat, zijn de kaart - en niet te vergeten het krijtbord - er gelukkig nog.''



Maar omdat er ontzettend veel fout gaat in dat belangrijke communicatiemiddel met de gast, geeft ze workshops Boost je menukaart! en is er nu het boek Wat maak je me nu!?.