Variëren met je oliebol? Uiteindelijk grijpen we terug op de gewone bol met krenten

Bij Wesley Vermorken van De Gekroonde Oliebol in Amsterdam staat van alles op het menu; van gemberbollen tot bananenbollen. ,,Toch gaan mensen vooral voor de normale oliebol”, vertelt hij. Ook geven zijn klanten de voorkeur aan de manier waarop Vermorken en zijn team de oliebollen bakken. ,,In onze beleving vinden klanten het ambacht belangrijk. Wij bakken nog met de hand, in tegenstelling tot de producten die in fabrieken worden gemaakt.”

Van Italië tot Zuid-Afrika

Quote De Italianen hebben een minder zoete variant, die ze eten met zachte schapen- en geitenkaas Wesley Vermorken, Oliebollenkraam De Gekroonde Oliebol Er zijn genoeg lekkere combinaties te maken met oliebollen. ,,Het is een product dat zich goed leent als basis voor andere smaken”, legt hij uit. Toch kun je bij sommige ingrediënten volgens Vermorken beter wegblijven. ,,Er zijn veel mensen die bijvoorbeeld experimenteren met Nutella”, vertelt hij. ,,Dat vind ik persoonlijk helemaal niets. Dan heb je echt zoet in zoet.”

Volledig scherm De oliebollenkraam bij tuincentrum Osdorp. Eigenaar Marius Lubbers (66) en Wesley Vermorken (30). © Lin Woldendorp

Wat volgens hem wel werkt, is het combineren van iets hartigs met een zoete oliebol. ,,Over de hele wereld heb je vergelijkbare gerechten", legt hij uit. ,,In Zuid-Afrika wordt een oliebol als een soort bapao gegeten met kip, rund of zalm erin.” Ook in Europa is er genoeg inspiratie te vinden. ,,Ik ben twee jaar terug met mijn vrouw in Florence geweest", vertelt hij. ,,De Italianen hebben een minder zoete variant, die ze eten met zachte schapen- en geitenkaas.”

Doe eens gek

Toch lopen veel mensen ervoor weg als Vermorken een hartige oliebol aanbiedt. ,,Als je een oliebol met iets zoets combineert willen de meeste mensen het nog wel proberen", vertelt hij. ,,Maar als ik er iets hartigs mee doe slaan de meesten over. Dan is het in hun ogen geen oliebol meer.”



Het is dus maar net hoe gek je het zelf wilt maken. ,,De mogelijkheden zijn eindeloos", aldus de oliebollenbakker. ,,Op de kermis wordt ook wel eens een soort tosti-oliebol gemaakt, met ham en kaas erin. Dat gaat op dezelfde manier als hoe we een appelbol maken. Je begint met een laagje beslag waar je de inhoud op legt en eindigt weer met een laagje beslag. Je kan er alles in stoppen wat je wilt natuurlijk. Het is een andere manier van bakken, maar het werkt nog steeds.”

Quote Je kunt ‘m ook later opensnij­den en er shoarma tussen doen Wesley Vermorken, Oliebollenkraam De Gekroonde Oliebol

Ook als je je oliebol na het bakken wat specialer wilt maken, heeft Vermorken nog wel een tip. ,,Je kunt ‘m opensnijden en er shoarma tussen doen", besluit hij. ,,Hartstikke lekker.”

Bij de Rotterdamse Bakkerij Klootwijk zien ze deze dagen niet de exotische creaties, maar juist de traditionele oliebollen als warme broodjes over de toonbank gaan. ,,Wij hebben dit in voorgaande jaren wel geprobeerd, met bijvoorbeeld ananasbollen”, vertelt Rob Beenhakker, commercieel manager van de bakkerij. ,,Mensen vinden het leuk om eens een ander bolletje te kopen, maar in de week van oudjaar gaan mensen toch massaal voor normale oliebollen en appelbeignets.”

