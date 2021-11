Veel reserveringen bij restaurants in aanloop nieuwe coronamaatregelen

Het platform Eet.nu, met 20.000 restaurants, ziet vrijdagochtend twee keer zoveel boekingen binnenkomen als een week eerder. ,,Mensen willen toch snel nog even uit eten”, aldus een woordvoerder. Restaurants gaan weer werken met take-away, ziet het platform. ,,Dat zijn ze nu aan het aanzetten en inrichten. Maar er zijn ook plekken waar ze de boel helemaal dicht willen gooien.”

Heerlijk.nl, waar mensen kunnen boeken bij ongeveer 10.000 restaurants, ziet de hele week zowel veel boekingen als annuleringen. ,,Je merkt dat een bepaalde groep mensen een beetje angstig is, en dat er aan de andere kant veel mensen zijn die vanavond juist graag uit eten willen”, zegt directeur Arthur Bassant. ,,De laatste plekjes worden opgevuld, meer dan op een normale drukke vrijdag of zaterdag.” Volgens Bassant vragen veel restaurateurs zich af of het vanaf zaterdag nog zin heeft om open te gaan. ,,Nederland is geen lunchland, ook de zakelijke lunches vallen weg. Dus er blijft weinig over.”

Erwin Dijkstra van Resengo, de aanbieder van een onlinereservingssysteem voor duizenden restaurants in Nederland en België, zegt dat bij zijn Nederlandse klanten voor vrijdagavond alles vol of bijna vol zit. ,,Er is geen plekje meer te krijgen.” Daarnaast is er een verdubbeling van het aantal klanten dat overgaat op bestellen. ,,Anderen proberen de lunch meer onder de aandacht te brengen. Ook een hoop restaurants zeggen dat ze gaan sluiten.”

Paul Wiertz van platfom BookDinners, dat inzicht heeft in de boekingen van zo’n 3000 restaurants, ziet juist niet veel extra reserveringen. ,,Er is veel onzekerheid en mensen stellen hun plannen uit.” Veel restaurants stappen volgens Wiertz over op afhalen, als de menukaart het toelaat. ,,Vooral om verbinding te houden met de gasten. Voor ondernemers is het een pleister op een gapende wond; totaal niet rendabel. Het wordt een zware periode voor de horeca.”

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid houden vrijdagavond een persconferentie waarin zij naar verwachting nieuwe coronamaatregelen aankondigen. Dit zou onder meer kunnen betekenen dat horecabedrijven om 17.00 uur de deuren moeten sluiten. De regels gaan mogelijk zaterdag in.

