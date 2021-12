Veelzijdige brasserie De Krom is een moderne plek middenin de polder

We rijden de polder in, langs molens en groene grasvlakten, met een heiig zicht op de weg. Hier in de Alblasserwaard meandert de dijk mee met het riviertje de Alblas, in de bocht vinden we De Krom. Mariah Carey schalt buiten al door de speakers, het terras is gevuld met kerstbomen voor de verkoop. Het straatbord beveelt een kopje verse snert aan: de Kerstsfeer zit er hier al goed in.