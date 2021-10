Vegasnack rukt op in het vriesvak

Koken & etenBestaat de traditionele ‘bruine fruitschaal’ over een paar jaar voornamelijk uit groentekroketten en kaasnuggets? Snackgigant Van Geloven, eigenaar van Mora, zet vol in op vleesvrije snacks in het vriesvak. ,,In 2025 komt de helft van onze omzet uit vegetarische producten.’’

Ze is al 35 jaar hét gezicht van Mora. Verschillende generaties groeiden op met het typetje Cora, dat in tv-commercials bitterballen en frikandellen van haar werkgever aanprijst. Maar ook Cora gaat met haar tijd mee en krijgt zelfs de woorden ‘vleesvrije appetizers’ uit haar mond, beter bekend als vegetarische kroketten of kaasnuggets.

Cora was gisteren van de partij tijdens de opening van een nieuwe fabriekshal in Maastricht, waar het gros van de Mora-snacks wordt gemaakt. Deze fabriek is een van de zes productielocaties van Van Geloven, de grootste snackproducent van de Benelux, die naast Mora ook merken als Kwekkeboom, Van Dobben en Hebro in portefeuille heeft.

Volledig scherm Cora van Mora bij de opening van de nieuwe fabriekshal in Maastricht. Hier worden alleen vleesvrije snacks gemaakt. © Marcel van Hoorn

Dagelijks rollen er ruim een miljoen smulrollen, frikandellen, kroketten en nasischijven van de band, maar volgens Jan Aaltzen Linde, ceo van Van Geloven, komen daar steeds meer vegetarische varianten bij. ,,Sterker, in deze hal worden alleen nog vleesvrije snacks gemaakt. In dit geval kaasnuggets, die onder meer aan grote fastfoodketens worden verkocht.’’

De groeiende vraag naar vegetarische snacks is volgens Linde de reden dat zijn bedrijf investeert in meer capaciteit. ,,Kijk naar het koelversschap in de supermarkt, daar vind je steeds meer vleesvervangers. Wij zijn van de diepvriesproducten en willen juist daar het verschil maken. Vorig jaar bestond 13 procent van de omzet uit vegetarische snacks, ik verwacht dat dit percentage volgend jaar stijgt naar 30 procent en in 2025 naar 50 procent.’’

Vegasnacks vaak kopietje van origineel

Net als veel andere foodbedrijven richt ook Van Geloven zich vooral op de flexitariërs. ,,We zetten in op een mix van vlees en vegetarisch, in veel huishoudens is het inmiddels normaal dat er een paar dagen per week geen vleesmaaltijd op tafel staat.’’ De meeste vegasnacks zijn een kopietje van bestaande snacks. Met dezelfde structuur en vorm. ,,Kaashapjes zijn in die categorie heel belangrijk, het is niet voor niets dat we een complete productielijn alleen voor kaasnuggets hebben geopend. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van nieuwe groentesnacks die begin volgend jaar op de markt komen. Het gaat echt razendsnel met die ontwikkeling.’’

Quote De behoefte naar snacks, met of zonder vlees, is de laatste maanden enorm gegroeid. We houden weer feestjes, zowel thuis als in de horeca Madelon Hermes, directeur fabriek Mora in Maastricht

Tijdens de rondleiding in de fabriek wordt niet getoond hoe de snacks worden gemaakt, dat is het geheim van de smid. Van Geloven heeft als uitvinder van de kroket in 1969 dan ook een naam hoog te houden. Fabrieksdirecteur Madelon Hermes heeft door de uitbreiding inmiddels vijfhonderd medewerkers onder haar hoede. ,,Tijdens de coronapiek was er minder vraag vanuit onze horecaklanten, maar de supermarkten compenseerden dat grotendeels. De behoefte naar snacks, met of zonder vlees, is de laatste maanden enorm gegroeid. We houden weer feestjes, zowel thuis als in de horeca. Dan komt bijna altijd de borrelplank op tafel.’’ Cora van Mora kan voorlopig nog niet met pensioen.

