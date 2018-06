Vijf redenen waarom je niet van je buikje af komt

,,Je lichaam slaat vet het liefst op rond je middel. Daar ligt het in de buurt van de vitale organen, zodat die het kunnen gebruiken wanneer ze het nodig hebben", vertelt diëtiste Betsy Opyt. Waar je het meeste vet opslaat is ook deels genetisch bepaald. Sommige mensen slaan makkelijker vet op bij hun buik, anderen doen dat rond hun heupen. ,,Toch bepaalt vooral wát je eet wat rond je middel blijft hangen", aldus de diëtiste.

Hier zijn vijf veel voorkomende fouten die voorkomen dat jij voorgoed van je buikje en lovehandles af bent.

1. Je eet niet genoeg gezonde vetten

Om vet te verbanden, moet je ook wat vet eten. De verkeerde vetten kunnen voorkomen dat je buikvet verliest. Uit een Zweedse studie uit 2014 blijkt bijvoorbeeld dat gezonde mensen die gedurende drie maanden 750 calorieën per dag uit verzadigd vet aten, meer buikvet hadden dan degenen die voor meervoudig onverzadigde vetten kozen. Volgens de onderzoekers activeren diëten met veel verzadigd vet de genen die gerelateerd zijn aan de opslag van abdominaal vet. Om meer gezonde meervoudige verzadigde vetten binnen te krijgen, zoals omega 3-vetzuren, wordt aangeraden om twee keer per week vette vis zoals zalm, tonijn of makreel op het menu te zetten.

2. Je eet een klein ontbijt of lunch

,,Als je je calorie-inname verdeelt over enkele kleine maaltijden in de loop van de dag, heb je veel minder kans om buikvet te krijgen", vertelt diëtiste en zwaarlijvigheidsdeskundige Mira Ilic. Zo blijkt uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology dat je lichaamscellen ’s nachts resistenter zijn tegen insuline. Dat betekent dat een grote maaltijd die je ’s avonds eet je bloedsuikerspiegel meer verhoogt dan diezelfde maaltijd ’s middags. ,,Na verloop van tijd zorgt dat voor hogere insulineniveaus én meer buikvet'', aldus Ilic.

3. Je eet vooral bewerkte koolhydraten

,,Geraffineerde koolhydraten zorgen voor pieken in je bloedsuikerspiegel. Door die te vervangen door andere koolhydraten zoals volkorenproducten, groenten en fruit, kun je een einde maken aan je buikvet", aldus Vandana Sheth, woordvoerder voor de Academy of Nutrition and Dietetics. ,,Dat komt doordat suikerrijke voeding de pancreas uitdaagt om meer insuline aan te maken, wat resulteert in vetopslag aan je middel. Zelfs als je geen genetische aanleg hebt voor abdominale gewichtstoename'', vertelt Ilic. Bovendien zorgt een hoge suikerinname voor hogere niveaus van het stresshormoon cortisol, waardoor je ook meer vet rond je middel opslaat.



Daarnaast helpen vezels je om af te vallen. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen die hun dagelijkse vezelinname met 10 gram verlaagden, na 5 jaar 3,7 procent meer buikvet hadden. Voor gewichtsverlies en je algehele gezondheid is het streven 30 à 40 gram vezels per dag.

4. Als je drinkt, drink je veel

,,Alcohol wordt anders verteerd dan voedsel'', vertelt diëtiste Betsy Opyt. ,,Alcohol legt je hele spijsverteringsproces stil, zodat de lever zijn werk kan doen. Zodra de spijsvertering weer op gang komt, begint het lichaam calorieën uit je voeding op te slaan als buikvet.''

Toch blijkt uit een onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift The Journal of Nutrition, dat niet-drinkers meer buikvet hebben dan mensen die af en toe een glas nuttigen. Maar voordat je nu die hele fles wijn achterover slaat, de onderzoekers vonden ook dat degenen die vier of meer glazen achter elkaar dronken, meer buikvet hadden dan degenen die aan één drankje nipten. Overdrijf dus niet en drink met mate.

5. Je eet te weinig antioxidanten

,,Ontstekingen in het lichaam zorgen ervoor dat vet makkelijker wordt opgeslagen rond je buik'', vertelt Ilic. En een van de beste manieren om ontstekingen - en dus ook je buikvet en lovehandles - aan te pakken, is door meer voeding met veel antioxidanten zoals groenten en fruit toe te voegen aan je dieet.