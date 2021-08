Vijftig jaar geleden opende de eerste McDonald's in Nederland en je kon er zelfs erwtensoep eten

New Yorkse Karen Ertrachter brengt échte bagel naar Nederland: ‘Hier is het een toast met gat erin’

13 augustus Wat Karen Ertrachter (30) het meeste miste uit haar thuisstad New York toen ze in Nederland kwam wonen? Bagels. Daarom besloot ze zelf maar de broodlekkernij te bakken. Het mondde uit in een eigen lunchroom in Den Haag, die sinds deze maand open is.