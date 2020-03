Vitamine D nodig als je veel thuiswerkt? In deze gevallen moet je bijslikken

Restaurant­ke­ten Vapiano bijna bankroet door coronavi­rus

16:47 De Duitse restaurantketen Vapiano, die een tiental vestigingen in Nederland heeft, is bijna bankroet na een stevige omzetdaling door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De beursgenoteerde onderneming die Italiaanse gerechten op de kaart heeft staan, ziet in eventuele staatssteun haar laatste kans om een faillissement af te wenden.